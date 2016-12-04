Парикмахерское кресло-мойка – это незаменимый атрибут каждого салона красоты вне зависимости от его уровня и класса. Кресло-мойка является профессиональной мебелью, которая упрощает работу мастера и позволяет успешно использовать площадь помещения. Этот элемент оборудования призван решить несколько основных проблем в процессе оказания парикмахерских услуг. Ее нужно подобрать таким образом, чтобы она была максимально удобной для клиента, она должна регулироваться по высоте, углу наклона и т.п. Если в процессе работы мойка отъедет, то это может вызвать дискомфорт у клиента.

Появление парикмахерских моек стало оптимальным решением для салонов красоты благодаря многофункциональности данных предметов оборудования.

Особенности парикмахерских моек с креслом

Установка и подключение парикмахерских кресел с мойками обычно стандартные – вода подводиться снизу конструкции. Спинка располагается под небольшим наклоном. Ее можно регулировать для обеспечения естественного положения клиента во время мытья головы.

Парикмахерские кресла производятся двух видов: с мелкой и глубокой раковиной. Мелкую раковину уместно использовать для мытья волос средней и небольшой длины. Такими раковинами обычно оснащают мужские парикмахерские залы. Кресла для таких моек должны иметь массивную конструкцию.

Глубокие раковины предназначены для работы с волосами любой длины. Ими оснащают женские парикмахерские залы. Такие мойки считаются более комфортными для клиентов, ведь они имеют удобное углубление для шеи.

Исходя из размера раковины, ее устанавливают под определенным углом. Таким образом, обеспечивается оптимальное положение для мастера, ее можно регулировать под рост клиента.

При выборе парикмахерского кресла с мойкой стоит учитывать множество факторов. Основными считаются коммуникационные особенности салона, площадь и поток клиентов. Для большой парикмахерской нужно устанавливать несколько кресел с мойкой, с учетом среднего количества посетителей в день. Если этого не сделать, то в салоне будет создаваться постоянная очередь, которая сформирует отрицательное отношение у клиентов к салону.

Также важно правильно подключить кресло-мойку к коммуникации. На стоимость услуг мастера влияет качество оборудования, сложность подведения воды, особенность конструкции самой мойки. В любом случае для подключения мойки к системе водоснабжения лучше обратиться к профессионалу.Не стоит экономить на установке и заниматься этим самостоятельного, ничего хорошего из этого не выйдет.