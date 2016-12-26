Праздник по-советски: новогодние подарки в стиле ретро

Огромные сугробы, ажурные узоры на окнах, красочные презенты и шумные ярмарки – новогодний праздник вызывает у всех только приятные ассоциации. Вечный вопрос, чему отдать предпочтение – полезной вещице с хорошими функциональными характеристиками или просто милому, но непрактичному сувениру, – находит оптимальное решение: готовить оба варианта. Волна моды на винтажные изделия и сувениры в стиле ретро активно захлестывает современников, заставляя отказываться от «глянцевых» безделушек в пользу старой доброй классики. Испытывая ностальгию по XX веку, люди вспоминают период СССР, обращаясь к очаровательным картонным елочным игрушкам, стилизованным открыткам, пакетам со сладостями и обязательными яблоками и мандаринами.

Все эти милые сердцу атрибуты и получаемые раз в год «чудеса» ушедшей эпохи воплотили традиционные новогодние подарки, выполненные в духе советских лет. «Экономный Дед Мороз» считает, что лучшего варианта для тематической ретро-вечеринки не найти. Если же вам хочется эксклюзива, смело отдавайте предпочтение услуге персонализации, изменяя базовые сюжеты с помощью наших художников. Может быть, действительно есть смысл отказаться от успевшей наскучить современной фирменной продукции и сместить акцент на душевные презенты, вызывающие приятные воспоминания о недалеком прошлом.

На создание данного раздела каталога помощников «Экономного Деда Мороза» вдохновили по-настоящему революционные идеи. Приметой времени стал уход в сторону долговечных сувениров, которые по завершении праздников остаются с новым владельцем, продолжая радовать его из года в год или активно встраиваясь в быт. Наборы из монохромных с

теклянных шариков с простым рисунком соседствуют с неповторимыми фигурками из картона,

посвященными сказочным персонажам. Елочное украшение без труда превращается в детскую повседневную игрушку. Актуальные картонные боксы, несущие изображение кремля, соревнуются за внимание заказчика с роскошными жестяными шкатулками для хранения конфет и домашней выпечки.

Сладкие сюрпризы также вызывают искренний восторг аудитории. Возможно, не такие яркие и разрекламированные, конфеты, пирожные и торты из бабушкиного детства обладают рядом значимых преимуществ. ГОСТ – основа запоминающегося вкуса, залог безопасности десерта: малыши и родители предпочитают натуральное. Специалисты заранее собрали коллекцию из любимых лакомств, избавляя от необходимости самостоятельно выискивать «Гусиные лапки» или торт «Киевский» в длинном списке наименований. Изучайте ингредиенты, обращайтесь за советом к консультантам, комбинируйте презенты в любых сочетаниях. Путешествовать в прошлое никогда не было настолько просто!