Русская серф-школа на Бали

Школа серфинга на Бали Windy Sun с 2009 года помогает отдыхающим насладиться радостями серфинга. В команде школы серфинга работают опытные балийские и русские серф-инструкторы, которые смогут научить вас серфингу. Мы обучаем серфингу как взрослых, так и детей. Серф школа на Бали предлагает как индивидуальные уроки серфинга, так и групповые уроки, помогаем начинающим встать на серф, обучаем продвинутых серферов хитростям техник. Школа серфинга на Бали Windy Sun располагает своим серф лагерем, где вы сможете проживать.

Мы используем уникальную методику обучения серфингу по самым высоким мировым стандартам ASI (Австралийская академия серф-инструкторов). Наши серфинг инструкторы обладают международными сертификатами. Одной из главных задач нашей школы серфинга на Бали Windy Sun является безопасность серферов и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Школа серфинга на Бали располагается в городе Кута на пляже Падма. Мы находимся напротив одного из лучших серф-спотов Kuta Beach. Наши инструкторы серф-школы всегда веселы, открыты и дружелюбны. На уроках серфинга мы используем только высококачественное профессиональное оборудование. Русская школа серфинга на Бали Windy Sun со всей ответственностью заявляет, что под нашим руководством наши отдыхающие встанут на серф доску на первом же занятии!

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