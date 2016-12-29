Строительство бани

Обычно сауны или бани могут строиться не только внутри того или иного жилого дома но и в каком-либо другом месте, к примеру, в небольшой пристройке или в специально возведенной постройке которая находится в некотором отдалении от дома. Процесс строительства в свою очередь не является простым. В нем существует немало тонкостей которые нужно знать. Тот кто в них разбирается, может выполнить данную работу качественно и профессионально, поэтому бочка баня под ключ с печкой недорого в Челябинске это отличный вариант.

Если же говорить о месте для строительства, то его, как правило, выбирают согласно плану застройки того или иного населенного пункта а также обязательно согласовывают с соответствующими органами, занимающимися вопросами архитектурно-строительного характера. Помимо этого нужно получить разрешение на строительство данного объекта от самого органа исполнительной власти, санэпидемстанции и пожарной инспекции. Как правило, без соответствующих документов построить баню будет невозможно, и об этом стоит помнить, выбирая готовые бани под ключ в Тюмени.

Такой объект как баня из кедра в Казани должен быть расположен в месте, которое надежно защищено от сильных порывов ветра, осадков и ненастной погоды. Неплохим вариантом будет выбрать место для будущей бани неподалеку от реки, озера или небольшого пруда. Для большего комфорта рядом с баней можно организовать и небольшой бассейн.

Для того чтобы отводить и очищать баню от грязной воды было проще, лучше чтобы она была расположена на заранее выбранном возвышенном месте. Его нужно выбрать перед строительством объекта а также осуществить его предварительную подготовку. При этом не желательно выбирать место в котором имеется повышенной уровень влажности, поскольку это в дальнейшем может негативным образом сказаться на будущей постройке.

Для того чтобы в процессе самого строительства не возникало различных проблем и трудностей, нужно иметь на руках план в котором будет все подробно описано и четко оговорено. Благодаря ему строительные работы будет выполнять гораздо легче и проще. Его использование также поможет сэкономить немало средств и времени.

Площадку для бани желательно сделать побольше, чтобы потом на ней осталось место для постройки еще одного объекта, предназначенного для хранения разного инвентаря и прочих вещей. Для того же чтобы процедура очистки бани не занимала много времени рекомендуется установить и специальное дополнительное оборудование. Последнее поможет делать очистку за очень короткое время.

Занимаясь строительством бани необходимо выбрать для нее такое расположение чтоб окна находились на западной стороне. Это позволит солнечным лучам беспрепятственно проникать внутрь помещения, освещать его и вызывать только положительные эмоции. Еще подобное расположение будет способствовать хорошей вентиляции при которой воздух будет находиться в интенсивном движении и постоянно очищаться.

Лучше чтобы в бане имелся предбанник, парилка а также мыльная комната. Это в первую очередь будет удобно для тех, кто не любит длительных парильных процедур и не привык находиться в бане слишком долго. Если же говорить о предбаннике, то там можно заранее выделить место для одежды а также вещей, которые могут понадобиться во время мытья. Мыльную комнату можно также использовать для стирки какого-либо белья.

В бане должны иметься и специальные полки для парения. Двух полок будет вполне достаточно. Еще там можно сделать скамьи и несколько настенных полок для хранения каких-либо принадлежностей. Для веников лучше выбрать отдельное место.

Так, для отопления банного помещения можно использовать обычную дровяную печь или специальный электрокамин. Причем печь должна быть установлена таким образом чтобы ближайшая к предбаннику стена обеспечивала для него дополнительный обогрев. В ней заранее должен быть установлен змеевик и также емкость в которой можно подогревать воду. На находящейся рядом скамье нужно также разместить емкость для холодной воды.

Лучше чтобы ширина парилки была не более 3 метров а высота 2,5 метров. В такой парильной спокойно поместятся 5-6 человек и даже еще останется немного свободного места. Причем для ее строительства понадобиться не слишком много материалов, да и финансовые затраты будут небольшими.

Следует также помнить, что для строительства самой бани лучше использовать более простое оборудование но высококачественные материалы. Особое внимание нужно уделить выбору строительных материалов предназначенных для внутренней отделки бани. Те в свою очередь должны быть хорошо защищены от различных негативных воздействий и спокойно переносить большую влажность.