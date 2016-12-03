Суть товароведческой экспертизы

Данный вид экспертизы направлен на изучение промышленных товаров. В ходе нее определяется их качество, соответствие существующим государственным стандартам. Она может быть проведена как по инициативе покупателя, так и продавца, а также по требованию суда в рамках уголовного разбирательства. О задачах, которые решает товароведческая экспертиза, вы сможете узнать из данной статьи.

Основные моменты

Итак, перед экспертом-товароведом стоят следующие задачи:

идентификация объекта (отнесение продукции к конкретной марке, модели и так далее);

определение соотношения качества предмета с существующими требованиями (по ГОСТам и другим стандартам);

исследование наличия вредных и токсичных для человека веществ;

установление факта неправильного хранения или транспортировки объекта;

письменное фиксирование дефектов и повреждений, полученных в результате нарушений по предыдущему пункту;

выведение средней рыночной стоимости товара и ее соотношение с ценой, по которой он был реализован продавцом;

поиск нарушений в оформлении сопроводительной документации и так далее.

Чаще всего подобные мероприятия проводятся при рассмотрении дел, возбужденных в результате подачи гражданских исков. Последние обычно связаны с продажей некачественных товаров, трудностями при попытке их возврата. Нередко эту процедуру дополняет судебная экспертиза. Стоит помнить, что доверять ее проведение следует только опытному, квалифицированном специалисту. В таком случае можно будет не сомневаться в достоверности полученных результатов, которые должны быть отражены в заключении.