Центр эстетической медицины СоНаВи
Центр эстетической медицины "СоНаВи" в Туле один из наиболее успешных центров, который поможет вернуть уверенность и реализовать мечты как женщинам, так и мужчинам.
Преимущества центра "СоНаВи":
1. уникальное оборудование, которое позволяет решить любую эстетическую проблемы всего тела;
2. проверенные инъекционный препараты, которые имеют регистрационные документы;
3. индивидуальный подход к каждому пациенту;
4. качественный сервис;
5. лояльный подход к пожеланиям, который обращает внимание на средства клиента;
6. высококвалифицированный персонал, который постоянно повышает уровень компетенции.
Центр эстетической медицины "СоНаВи" предлагает широкий спектр услуг, а именно:
Лицо
1. по борьбе с морщинами на лбу;
2. по борьбе с морщинами вокруг глаз;
3. по борьбе с межбровными морщинами;
4. по борьбе с носогубными складками;
5. по борьбе с морщинами над верхней губой;
6. по борьбе с опущенными уголками губ;
7. по борьбе с вторым подбородком;
8. по борьбе с темными кругами под глазами;
9. по борьбе с нечетким контуром губ и тонкими губами.
Полноценное описание всех услуг находится на официальном сайте.
Тело
1. по борьбе с целлюлитом;
2. по борьбе с жировыми отложениями;
3. по борьбе с стриями, растяжками, отеками рубцами и шрамами;
4. по борьбе с нежелательными волосами.
Вдобавок в центре "СоНаВи" можно пройти лечебный массаж, иммунокоррекцию, все виды маникюра и педикюра, а также получить диагностические сведения о своей ауре, если записаться на процедуру "диагностика и анализ ауры и чакр". Если вас волнует вопрос с лишним весом, то квалифицированный диетолог ответит на любой вопрос.
Кожа:
1. по борьбе с сухой, жирной кожей;
2. по борьбе с куперозом, пигментацией и расширенными порами;
3. по борьбе с неровным рельефом кожи.
Волосы:
1. по борьбе с выпадением волос;
2. по борьбе с себорейным дерматитом;
Эстетический центр " СоНаВи" предлагает услугу "наращивания ресниц". Также нужно отметить, что используемые материалы, а именно, ресницы изготовлены из моноволокна премиум класса.
Центр эстетической медицины в Туле всегда предлагает своим клиентам специальные предложения и интересные акции. Также онлайн на сайте можно быстро подобрать процедуру именно для себя.
Записаться на любую из предложенных услуг и процедур можно онлайн на сайте или позвонить на контактный телефон.