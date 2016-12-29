Центр эстетической медицины СоНаВи

Центр эстетической медицины "СоНаВи" в Туле один из наиболее успешных центров, который поможет вернуть уверенность и реализовать мечты как женщинам, так и мужчинам.

Преимущества центра "СоНаВи":

1. уникальное оборудование, которое позволяет решить любую эстетическую проблемы всего тела;

2. проверенные инъекционный препараты, которые имеют регистрационные документы;

3. индивидуальный подход к каждому пациенту;

4. качественный сервис;

5. лояльный подход к пожеланиям, который обращает внимание на средства клиента;

6. высококвалифицированный персонал, который постоянно повышает уровень компетенции.

Центр эстетической медицины "СоНаВи" предлагает широкий спектр услуг, а именно:

Лицо

1. по борьбе с морщинами на лбу;

2. по борьбе с морщинами вокруг глаз;

3. по борьбе с межбровными морщинами;

4. по борьбе с носогубными складками;

5. по борьбе с морщинами над верхней губой;

6. по борьбе с опущенными уголками губ;

7. по борьбе с вторым подбородком;

8. по борьбе с темными кругами под глазами;

9. по борьбе с нечетким контуром губ и тонкими губами.

Полноценное описание всех услуг находится на официальном сайте.

Тело

1. по борьбе с целлюлитом;

2. по борьбе с жировыми отложениями;

3. по борьбе с стриями, растяжками, отеками рубцами и шрамами;

4. по борьбе с нежелательными волосами.

Вдобавок в центре "СоНаВи" можно пройти лечебный массаж, иммунокоррекцию, все виды маникюра и педикюра, а также получить диагностические сведения о своей ауре, если записаться на процедуру "диагностика и анализ ауры и чакр". Если вас волнует вопрос с лишним весом, то квалифицированный диетолог ответит на любой вопрос.

Кожа:

1. по борьбе с сухой, жирной кожей;

2. по борьбе с куперозом, пигментацией и расширенными порами;

3. по борьбе с неровным рельефом кожи.

Волосы:

1. по борьбе с выпадением волос;

2. по борьбе с себорейным дерматитом;

Эстетический центр " СоНаВи" предлагает услугу "наращивания ресниц". Также нужно отметить, что используемые материалы, а именно, ресницы изготовлены из моноволокна премиум класса.

Центр эстетической медицины в Туле всегда предлагает своим клиентам специальные предложения и интересные акции. Также онлайн на сайте можно быстро подобрать процедуру именно для себя.

Записаться на любую из предложенных услуг и процедур можно онлайн на сайте или позвонить на контактный телефон.