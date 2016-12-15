Устроить праздник ребенку на День Рождения – это важный момент в жизни семьи. Детский праздник – это на самом деле праздник всех домочадцев. Ребенок радуется не только своим подаркам, но и своими друзьям, а родители получают огромное удовольствие, принимая участие в детском мероприятии. Мы часто видим, как бабушки и дедушки на какое-то время снова становятся детьми и радуются вместе со своими внуками, радуются тому, что происходит на мероприятии.

Отметить День Рождения ребенка можно в нашем уютном детском клубе «Клевер». Наш клуб находится по адресу: город Москва, улица Челюскинская, дом 13, офис номер 8.

У нас есть самые разнообразные программы для детей, как для самых маленьких 2-3 годика, деток постарше 4-6 лет, школьников младшего возраста 7-9 лет и для детей, которые считают себя уже подростками 10-14 лет. Сегодня мы вам расскажем про интерактивные программы для подростков.

Подростковый возраст, как все знают сложный и угодить именинникам бывает все труднее и труднее. Но мы справляемся с этой задачей. Все остаются довольны и родители, и дети. Именинник и его гости получают массу позитивных эмоций, ведь программы учитывают их взрослость, никто не сюсюкает и не считает их малышами, а родители видят, как тонко и ювелирно работают ведущие детских программ, уважая подрастающее поколение могут все равно на празднике создать атмосферу сказки и ожидания чуда.

Основные программы для тинейджеров: «Гарри Потер против Воландеморта». В программе работают два ведущих, которые создают свои команды и союзы. Никто из гостей не знает какая участь выпадет ему, за какую команду ему придется бороться, все предопределит волшебный шляпа с предсказаниями. Но выбор есть всегда. И все будет зависеть только от самого участника. Программа наполнена загадочными, непредсказуемыми событиями. Интрига программы сохраняется до конца кульминационного момента, выноса торта и поздравления именинника.

«Гангстерский квест с игрой в мафию». В программе работает один ведущий, но по желанию заказчиков, могут работать и два ведущих. Используется специальный антураж и реквизит.

«Шпионский квест» - для подростков, которые любят загадки и хитросплетения разных логических задач. Команда самых умных и ловких дойдет до финишной прямой первая. Победителям будут вручены сертификаты от самого Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона.

Программа «Форт Боярд» - любимый квест всех тинейджеров. Почему? А потому, что это испытание для самых сильных и отважных. Только они смогут показать все, на что они способны. В этом квесте нет возможности проявить слабину, ведь каждый участник точно знает, что является частью команды. И именно командный дух дает преимущество перед соперниками. Только так можно заслужить заветный ключ. Все остальные программы для детей вы можете посмотреть на нашем сайте: www.clever-kids.ru. Там же вы можете оформить он-лайн заявку на праздник или же связаться с нами по телефонам: 8 (495) 649-47-03 и 8(495) 474-18-21 и мы вам обязательно подберем программу, которая будет соответствовать вашим ожиданиям!