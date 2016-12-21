Вреден ли беременным татуаж бровей?

Каждая женщина хочет быть красивой, и период беременности – не исключение из правил. Но будущая мама должна соблюдать осторожность ради здоровья своего и ребёнка. Поэтому споры вокруг вопроса, вреден ли татуаж беременным, не утихают. Давайте разберёмся, делать ли татуаж или выручит хна для бровей купить в СПб которую можно в магазинах?

Нюансы татуажа бровей

Его неоспоримое достоинство – высокая стойкость, до пяти лет пигмент держится на коже. Обратите внимание – только на коже, т.е. если волоски другого цвета, то это очень заметно. И если Вы в этот период заходите перекраситься, скажем, из брюнетки в блондинку, Ваш цвет бровей станет вызывать недоумение. Останется один выход – корректировка лазером, но это недёшево. Тот же метод потребуется и при коррекции неудачной формы или густоты, ведь недостаточный профессионализм мастера может испортить лицо надолго.

У беременных женщин повышается чувствительность кожи, а обезболивание им не всегда показано. Поэтому стоит выбор – терпеть болезненную процедуру или отказаться от неё. В первом случае Вас ожидает и период восстановления – мелкие ранки могут воспаляться, покрываться коркой, и за ними нужен соответствующий уход.

Когда не стоит делать татуаж бровей

В первой трети беременности – стресс противопоказан и угрожает вынашиванию. В остальные два триместра обязательно согласуйте процедуру с лечащим врачом!

Для астматиков, гипертоников, диабетиков, людей с воспалениями кожи, «простудой» на лице перманентный макияж абсолютно запрещён.

При аллергии на состав краски – аналогично предыдущему пункту.

Нужно помнить, что меняющийся гормональный фон будущей мамы непредсказуемо сказывается зачастую на качестве результата татуажа, возможно уменьшение его стойкости или искажение оттенка.

Хна для бровей: безопасная альтернатива

Окраску хной называют биотатуажем, из-за её безвредности и того, что она выглядит схоже с традиционным татуажем. При ней окрашиваются и волоски, и кожа под ними, из-за чего брови кажутся намного гуще, меняется их форма в желательную сторону, а также укрепляются бровки.

Обилие оттенков даёт возможность подобрать для каждого цветового типа подходящий вариант, а простота использования – покрасить брови дома, без привлечения специалиста. И главное – хна полностью безвредна и не противопоказана беременным и кормящим женщинам! Она не проникает в глубокие слои кожи и крайне редко провоцирует аллергические реакции. А масло для роста ресниц и бровей поспособствует сохранению результата на срок до шести недель.