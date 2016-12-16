Все что нужно знать о выборе хорошего чайного сервиза

Согласитесь: пить чай в семейном кругу куда приятнее, когда все чашки выполнены в одном стиле, причем каждую из них можно поставить на красивое блюдце. Если у вас есть желание приобрести собственный чайный сервиз, вот несколько советов, которые помогут выбрать его максимально правильно и быстро.

Все чайные сервизы рознятся, прежде всего, количеством персон, для которых они предназначены. Чаще всего можно встретить сервиз на шесть или 12 персон, однако при желании, можете наткнуться и на наборы для чаепития вдвоем, вчетвером, а то и в компании 15-ти друзей. Что качается формы чашек, то бывают они глубокие и мелкие, и выбирать тот или иной вид следует, руководствуясь личными предпочтениями. Что качается качества сервиза, то одним из его важнейших показателей является то, из чего он сделан.

Керамика – наиболее популярный материал, который можно встретить в этой роли, и неудивительно, ведь она прочна, долговечна, к тому же ее стоимость остается позволительной для каждого. По этой причине, керамические чайные наборы хороши для ежедневного использования. Керамическая посуда приятна на глаз и ощуп.

Стекло – своеобразная альтернатива керамики, наделенная всеми из перечисленных выше свойств. Сервизы, изготовленные из стекла, пользовались популярностью относительно давно, впрочем, не утратили они ее и до сегодняшнего дня.

Хотите придать своей чайной церемонии изысканности? – Что послужит этой цели лучше, как не фаянсовая или фарфоровая посуда? Если сравнивать с керамикой и стеклом, эти материалы более изящные и легкие, но в то же время – и более прочные. Неудивительно, что такие изделия считаются одними из лучших в своей области. Россия обладает богатыми традициями производства фарфоровой посуды, которая всегда отличалась помимо высокой функциональности хорошим качеством. Не поскупившись приобрести для особых случаев фаянсовый или фарфоровый сервиз, вы ни разу не сможете пожалеть об этой покупке. Популярны сервизы в художественной росписи, например сервизы гжель, украшенные цветочными орнаментами.

Новое веяние моды – посуда из металла. Несмотря на относительную новизну, она уже успела полюбиться многим и достичь популярности.

Если сомневаетесь в том, какой цвет сервиза лучше выбрать вспомните о том, какого цвета большая часть посуды у вас дома, и в частности – чайник. Цвет сервиза должен либо соответствовать ему, либо – гармонировать.