Выбираем покрытие для пола

В последнее время ковролин стал весьма популярной альтернативной холодной плитке, наскучившему линолеуму и советскому оциклеванному паркету. Такой вид напольного покрытия довольно недорогой, чрезвычайно приятен на ощупь и создает в помещении атмосферу домашнего тепла и уюта. Правда при этом ковролин имеет свойство накапливать пыль и быть довольно марким.

Но в наше время это уже не является проблемой. Современные химические и технические средства позволяют легко устранить любые виды загрязнений, тем более, что можно обратиться за помощью в специализированные компании. Например, качественная химчистка ковров в нижнем с использованием экологических средств и мощной экстракторной машины Sabrina итальянской фирмы Santoemmaвам, вам будет обеспечена компанией "Персия".

На заре выхода ковролиновых напольных покрытий на строительный рынок, выбор этого напольного покрытия был довольно небольшим, что обусловило ему славу как исключительного «офисного» напольного покрытия. Однако это не совсем так. В современных строительных магазинах и салонах напольных покрытий сегодня можно найти огромное количество самых разнообразных видов ковролинового настила.

Структурно, все разновидности этого материала практически одинаковые. Он состоит из первичной, довольно жесткой, подкладки, к которой приклеивается более мягкая вторичная подкладка и крепиться ворс. Одной из главнейших характеристик ковролинового покрытия является состав пряжи, из которой изготовлен ворсовый слой ковролина.

Сегодня вы сможете приобрести как синтетический, так и натуральный ковролиновый ворс. Если говорить о «домашних» вариантах ковролинового покрытия с натуральным ворсом, то чаще всего используется натуральная шерсть, либо же разнообразные смеси, содержание до тридцати процентов шерсти.

К достоинствам ковролина с натуральным ворсом можно отнести упругость, эластичность, низкую влагопроницаемость и хорошую пожаробезопасность. К недостаткам – довольно небольшую износоустойчивость, и высокую цену. Они рулон «натурального» ковролина стоит как минимум пятнадцать долларов за погонный метр.