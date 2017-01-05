5 вариантов, где отметить детское День Рождения

Для вас сейчас актуально найти информацию о том, где отметить детский День Рождения? Тогда эта статья для вашего внимания. Мы расскажем вам о том, где отметить День Рождения ребенка интересно, весело и в соответствии с вашим бюджетом. Дело в том, что сейчас существуют большой выбор разноплановых площадок под детские мероприятия, и родителям не всегда понятно, какой формат площадки и праздника выбрать для своего именинника.

Отметить День Рождения ребенка в Москве можно следующим образом:

1. В развлекательных центрах, где есть детские комнаты для проведения анимационной программы и игровые автоматы, где дети проводят основное время. К плюсам данного формата можно отнести относительную невысокую стоимость мероприятия.Минусы – большое скопление людей, шум от игровых автоматов и поточный уровень анимационных программ. Данный формат подходит больше активным детям и старше 7 лет. Дети – дошкольники очень быстро переутомляются от переизбытка сенсорной информации.

2. Детские городки и интерактивные музей - популярная тема для детей и родителей и таком формате также проводят детские праздники. Плюсы данного мероприятия – хорошая познавательная программа для детей, небольшая себестоимость. Минусы – данный вид праздника опять рассчитан на детей школьного возраста и обычно в проведении самого мероприятия теряется индивидуальность.

3. Кафе, пиццерии и другие места ресторанного типа. К плюсам можно отнести – широкий выбор наполнения детского стола, праздник можно проводить для детей любого возраста, индивидуальность. Минусы – выходим из рамок среднебюджетного и если нет отдельной зоны, то много ограничений для детей и проведения яркой анимационной программы.

4. Квартира или дом. Плюсы – экономия бюджеты на площадке, праздник можно проводить для детей любого возраста, индивидуальный стиль. Минусы – если квартира небольшая, то обычно не хватает территории для проведения полноценной анимационной программы, своя территория для именинника не вызывает большого восторга и самый большой минус для родителей – это уборка и устранения последствий детского праздника.

5. Детские клубы – это отличное место для проведения детского мероприятия. К плюсам данного формата можно отнести – индивидуальный подход к программе, огромный выбор анимационных и шоу программ, полная техническая оснащенность под детский формат, большая территория, праздник можно проводить для детей любого возраста, минусы – это стоимость выше среднебюджетного.

Если у вас остались вопросы, как лучше провести праздник для своего ребенка, то вы можете позвонить в наш детский клуб Семейный Центр Творчества «Клевер» по телефонам 8 (495) 649-47-03 и 8 (495) 474-18-21 и наши менеджеры смогут подобрать для вас идеальный формат детского праздника. Также полная информация о нашем клубе и наших предложениях вы сможете найти на нашем сайте: www.clever-kids.ru.