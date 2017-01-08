Автобетононасос в строительстве

Автобетононасос представляет собой устройство, служащее для перекачки бетона и базирующееся на грузовом шасси. Строители Уфы рекомендуют использовать автобетононасос для убыстрения строительства и минимизации человеческого фактора. Неоспоримым преимуществом автобетононасоса перед стационарным аналогом является его мобильность.

Основным модулем автобетононасоса является раскладывающаяся стрела-бетоновод, состоящая из нескольких колен. Длина стрелы может составлять от 22 до 64 метров. В ее основании установлен сам насос, а также бункер для бетонной смеси. На конце стрелы надет шланг, по которому осуществляется выгрузка бетона.

Алгоритм работы автобетононасоса таков: бетонная смесь из автобетоносмесителя самотеком сливается в бункер автобетононасоса, затем включается насос и начинает перекачивать бетон по трубе-бетоноводу в нужную точку опалубки. С помощью автобетононасоса можно осуществить выгрузку на высоту, через препятствие или в удаленную зону.

Автобетононасосы подразделяются на роторные и поршневые, одно- и двухцилиндровые, гидравлические и кривошипно-шатунные.Гидравлические автобетононасосы укладывают бетон более равномерно и отличаются меньшими энергозатратами. Чем мощнее двигатель, тем больше напор бетонной смеси и тем выше и дальше можно ее доставить. Благодаря «механической руке» становится возможность подать бетонную смесь в труднодоступные уголки строящегося или уже построенного здания.

Мобильность автобетононасосов, ускоренное нагнетание и укладка бетона или раствора позволяют быстро и качественно провести опалубочные работы и сократить срок всего строительства. Кроме того, автобетононасос способен эксплуатироваться в большом диапазоне температур окружающей среды, при неблагоприятных климатических условиях.

Автобетононасос с успехом применяется при строительстве различных бетонных конструкций и опалубки зданий. Продажу и аренду опалубки перекрытий вы найдете на сайте arendaopalubki.spb.ru. Автобетононасос можно использовать для возведения свай, бетонных блоков, элементов забора и т.д.

Дополнительным преимуществом автобетононасоса является одновременное с подачей перемешивание бетонной смеси, что повышает его качество, а значит, и долговечность возводимой постройки. Современные автобетононасосы могут перекачивать до 200 м3/ч бетонной смеси на высоту до 70 м.