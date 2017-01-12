Этапы строительства частного дома

Всякое строительство дома начинается с листка бумаги и карандаша, а точнее с проекта. Вначале необходимо определить какой дом вы хотите, где он будет строиться, в какой местности, а главное с какой целью. В любых солидных компаниях, занимающихся строительством домов, имеются опытные архитекторы-проектировщики, которые наилучшим способом воплотят на бумаге все ваши пожелания и фантазии.

Выбрав место строительства и определившись с проектом дома и внутренней планировкой, приступаем непосредственно к строительству своего дома. Ниже мы приведем основные этапы его возведения.

Строительство основания (фундамента). При его возведении необходимо обращать внимание на состояние земли, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Пучинистая почва самая ненадёжна для строительства. Это грунт, состоящий из глины с пылевым песком, которые плывет и расползается при высоком уровне вод, что может грозить дому обрушением. Планирование водопроводно-сточной системы. Возведение стен дома. Порядок сборки дома зависит от выбора материала для стен. В наши дни перед потенциальными домовладельцами имеется огромный выбор. Строят дома из кирпича, пеноблоков или из дерева. Деревянные дома в свою очередь различают на: рубленные, из оцилиндрованного бревна, из бруса (профилированного, клеевого). Обычно материал стен выбирают еще на этапе проектирования. Заказывая в компании «дом под ключ» вам не нужно беспокоиться о правильности возведения дома. Бригада строителей сама выполнит необходимые работы по гидроизоляции фундамента, сборке дома, сооружению крыши, а также черновой внутренней отделке дома. Еще до начала строительных работ необходимо позаботиться не только о стройматериалах, но и строительном оснащении: леса и подмостки для рабочих, подъемные механизмы, лестницы, опалубка, контейнеры для мусора и др. Без такого оборудования на стройке не обойтись, в большом ассортименте вам его предложат в компании Версона. В интернет магазине вы найдете все что нужно, а цены вполне демократичные. Подведение необходимых коммуникационных систем (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление). Все системы обеспечивают комфорт и удобство проживания в загородном доме. Внутренняя чистовая отделка помещения. Она опять же зависит от материала построенных стен. Если же каменные стены требуют дополнительной отделки (штукатурка, покраска и др.), то деревянные стены чаще всего просто отшлифовывают и покрывают лаком, таким образом, оставляя натуральную фактуру древесины. Уборка строительного мусора. Построив «дом под ключ», опытная бригада обязана не только хорошо отделать дом, но и качественно убрать за собой весь строительный мусор (обрезки материалов, кирпичи, бетон, бруски, арматуру и т.д.).

Итак, дом построен и готов к вселению. Но для уютной, комфортной жизни, остается последний, но очень объемный и ответственный штрих. Это обустройство территории вокруг дома, то есть приусадебного участка. Здесь выбор огромен, это и сооружение беседок, бассейнов, площадок для отдыха, установка скамеек и других элементов ландшафтного дизайна. Немаловажную роль играет правильное озеленение участка.