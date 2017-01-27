Где провести зимний отпуск

С наступлением зимы, многочисленные любители активного отдыха, начинают искать различные варианты для выходного дня или более длительного времени, чтобы посвятить его любимым занятиям катанию на лыжах, походам и путешествиям. Большой выбор вариантов проведения досуга вам предложат на сайте http://www.city41.ru/dosug.

Так уж получается, что как правило, говоря о катании на лыжах, мы вспоминаем различные зарубежные курорты в Швейцарии, Болгарии, Франции и пр., и при этом незаслуженно забываем о курортах находящихся на территории России и стран СНГ.

А ведь в настоящее время, российские горнолыжные курорты могут предоставить вам хороший отдых, по весьма доступным ценам. При этом вам не понадобится оформлять визу, и тратить большие деньги на переезд или перелет за границу. И поверьте, красота местной природы, ее уникальность и неповторимые пейзажи завораживают. А чистейший воздух и заповедные тропы, по которым не часто ходят туристы порадуют жителей бетонных городских джунглей.

Особого внимания заслуживает Камчатский регион. Страна вулканов, потухших и действующих, фантастические виды и, в то же время, отлично оборудованные горнолыжные базы с хорошими подъемниками и длинными спусками. Сюда едут любители экстрима, которым нравится "пощекотать нервы", находясь в непосредственной близости с вулканом, а также ценители отличных лыжных трасс.

Особенностью Камчатки является то, что суровый климат позволяет кататься практически до лета, снег здесь не тает. Добраться в самые интересные места можно арендовав вертолет. Пешие или лыжные походы, горнолыжные трассы любой сложности, прекрасная природа, хорошая рыбалка, охота на природе или просто спокойный отдых у потрескивающих поленьев зажженного камина - все это вы получите, посетив базы отдыха Петропавловск-Камчатского. Если прибавить к этому хорошее обслуживание и условия проживания, первозданную природу и непревзойденную красоту, то можете быть уверены - это один из лучших вариантов отдыха. А если вы соскучитесь за благами цивилизации, то к вашим услугам многочисленные рестораны, уютные кафе и киноцентры. Это достойная альтернатива многолюдным заграничным курортам.