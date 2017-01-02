Интересные экскурсии

Знаменитая брюссельская достопримечательность стоит на том месте, где был дворец герцогов Брабантских. Шикарное здание дворца было снесено в 1731 году. В Королевском дворце проводятся приемы официального характера, а во время пребывания короля Альберта в Бельгии, над зданием развевается соответствующий флаг.

Собор Святой Екатерины (Eglise St-Cathrine)

В двенадцатом столетии брюссельская часовня являлась частью крепостной стены, где сейчас стоит культурная ценность - Собор Святой Екатерины. Шикарно сплелись в историческом красивом здании совершенно разные стили - Ренессанс, готический и романский. Аккуратность здания достигнута в связи с правильным выбором пропорций. Основной алтарь собора украшает картина "Успение Святой Екатерины"

Базилика Святого Сердца в Брюсселе

Это выдающиеся место Брюсселя находится на шестом месте по величине из римско-католических церквей во всем мире! Базилика Сакре-Кёр увидеть которую поможет обзорная экскурсия по парижу , дала идею и вдохновение на постройку аналога в Брюсселе, которая посвящена Святому Сердцу Иисуса. Заложение первого камня в фундамент великого строения произошло в 1905 году королем Леопольдом Вторым. В течении мировых войн постройка церкви прерывалась два раза. Завершение сооружения произошло аж в1969 г.

Достопримечательность имеет еще одно название - "Базилика Кукельберг" (Basiliek van Koekelberg), из-за её расположения на вершине Кукельбергского холма, который держит своё местоположение в очень известном и шикарном месте - парк Елизаветы.