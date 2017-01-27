Хороший шампунь – густая и здоровая шевелюра

Роскошная густая шевелюра - мечта каждой женщины, но такое счастье требует регулярного тщательного ухода. Основным средством, без которого не обойтись никому, является шампунь. Сегодня очень популярны и востребованы покупателями шампуни косметической марки Macadamia Natural Oil. Натуральная основа обеспечивает максимальный целебный эффект для структуры волос и кожи головы - локоны укрепляются, а повреждённые волосы восстанавливаются. Убедиться в таком эффекте можно на собственном опыте, купив шампунь макадамия: http://www.macadamia-shop.ru/products/care/rejuvenating_shampoo/.

Все шампуни Macadamia Natural Oil действуют мягко и насыщают волосы полезными веществами, увлажняют их, но не утяжеляют.

Сегодня многие замечают, что волосы стали сухими, ломкими, причём не только зимой, когда воздух в помещениях пересушен, или летом, когда пряди выгорают на солнце, но и в межсезонье. Скорее всего, это вызвано тем, что мы много пользуемся феном, мало пьём воды, да и экологическая ситуация оставляет желать лучшего. Бороться со всеми этими факторами, обезвоживающими волосы, делающими их похожими на паклю поможет увлажняющий шампунь макадамия, который вернёт волосам влагу, насытит витаминами и жирными кислотами.

А увлажняющий шампунь для тонких волос придаст вашей причёске объём, сделает локоны плотнее и гуще, увлажнит и наполнит целебными веществами, что укрепит волосяные луковицы. Шампунь для сухих волос, обогащён вдобавок к маслам макадамии и аргановому ещё и маслами авокадо и фундука, коллагеном и витаминным комплексом – от этого ваши волосы просто оживут. Очищающий шампунь этой марки можно применять для глубокого очищения, он также поможет выпрямить и разгладить локоны, ослабит негативное действие хлорированной воды.

Тем, у кого волосы жёсткие, очень сухие или сильно пушатся подойдёт ультра-увлажняющий шампунь, богатый состав которого включает и масло авокадо, известное своими целебными свойствами, масло монгонго, которое избавит от излишней пушистости, а VA/UVB фильтры защитят от вредного воздействия ультрафиолета.

Сухой шампунь пригодится в путешествии, когда надо помыть голову, а воды нет или она плохого качества. А может вам надо очень быстро привести причёску в порядок, но времени недостаточно, чтобы вымыть голову как обычно. Это средство устранит излишки жира, моментально освежит причёску, придаст ей объём и будет абсолютно незаметно на волосах.

Все шампуни марки Macadamia Natural Oil можно использовать ежедневно, они не содержат парабенов, сульфатов и безопасны для цвета окрашенных волос.