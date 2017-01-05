Контурная пластика в клинике красоты Imperi

Молодость – главное украшение человека! Что же делать, если время не желает останавливаться, и с каждым годом ускоряется, оставляя на лице когда-то молодого и беззаботного человека безжалостные следы своего скорого хода? Благодаря технологии контурной пластики человечество узнало выгодный способ, помогающий вернуть коже первозданный вид. Такую услугу на самых выгодных для клиента условиях готова предоставить Галерея красоты Imperi.

Людям, страдающим от морщин, которые с возрастом начинают появляться в зоне носогубного треугольника, глубоких складок кожи, стоит обязательно воспользоваться контурной пластикой! Процедура позволит придать выразительности контурам губ, наделить их большим объёмом, подчеркнуть скулы. Подтянутое лицо, пухлые губы, выразительные скулы – мечта каждой красавицы!

Контурная пластика – процедура, подразумевающая омолаживающее воздействие на постаревшую кожу комплекса специально подобранных препаратов.

Перед преступлением к применению процедуры контурной пластики специалисту необходимо произвести осмотр кожи клиента для определения многих важных факторов: характера расположения дефекта, особенностей реакции на применение филлеров и т. д. Контурная пластика подразумевает применение целого ряда препаратов, поэтому клиника красоты Imperi, которая давно покорила не только Крылатское, но и весь регион, считает, что важно индивидуально подобрать наиболее подходящий для клиента комплекс.

Процедура не сложна в своём применении, но подразумевает ряд ограничений, которых клиенту следует придерживаться на протяжении первых суток после применения процедуры. Пациенту не рекомендуется:

прибегать к применению других косметологических процедур;

прикасаться к обработанным зонам;

наносить на обработанные участки кожи любые косметические средства, не приписываемые доктором.

Контурная пластика чрезвычайно выгодная процедура, которая способна вернуть человеку молодость! Она безопасна и отмечается достаточно низким уровнем травматичности. Результат от применения данной технологии омоложения появляется моментально. Это тот случай, когда фраза: «Результат на лицо» имеет прямое значение! Все используемые препараты являются нетоксичными и абсолютно безопасными для организма. Салон красоты Imperi что расположился в Крылатском рад помочь совершенно каждому желающему. Данная методика применима к любым возрастным категориям, ограничений в этом плане не существует.

Процедура не отмечается особой болезненностью и не вредит организму. Но, есть круг людей, которым противопоказана контурная пластика. Нельзя использовать данную технологию беременным либо страдающим гемофилией. Если клиент жалуется на новообразования, появившиеся на коже, скорее всего ему будет отказано в услуге. Во всяком случае, перед процедурой, специалистами будет осуществлён комплекс исследований, в том числе и на чувствительность к применяемым препаратам, после которых вердикт будет очевиден. Так же, контурную пластику не рекомендуется проводить во время менструаций, при некоторых формах сахарного диабета и определённых хронических заболеваниях.