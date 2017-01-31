Куклы фарфоровые коллекционные

Сегодня существует бесчисленное количество всевозможных разновидностей кукол. Среди всего этого множества следует выделить куклы фарфоровые коллекционные http://stork-office.ru/. Это маленькое изящное, жизнерадостное создание является предметом искусства, созданного руками настоящего мастера.

Основные особенности

Красивые глаза, изящные ручки, шёлковые, развивающиеся локоны, чудесные наряды, все это не может не вызывать восхищения. Часто, коллекционированием фарфоровых кукол занимаются даже взрослые. Их используют для украшения любого интерьера, как в жилых помещениях, так и в офисах. Особенно красиво они смотрятся в гостиной, где главным украшением является камин, на котором располагают коллекцию фарфоровых кукол, где каждое изделие имеет свое выражение лица, поз, украшений, одежды. Фарфоровые коллекционные куклы, цена которых достаточно велика, зачаровывают не только хозяев, но и тех, кто даже не слышал о таких чудесных созданиях. Интерьерные фарфоровые куклы могут не только украсить любое помещение, но и принести в него ощущение уюта и тепла, навеять нам прекрасные воспоминания о детстве.

Основные разновидности

Фарфоровые куклы подразделяются на несколько видов:

куклы массового производства. Они отличаются простотой исполнения, где можно встретить одни и те же детали, характерные для всех изделий. Это одинаковые лица, прически, одежда и другое. Единственным достоинством таких кукол - это их невысокая цена. Купить их можно недорого;

заводские куклы ручной сборки. Тут следует отметить, что все детали штампуются отдельно и затем собираются вручную. Отбраковка, тщательный осмотр, ручная роспись лица, оригинальные прически – все это придает им индивидуальные особенности. Такие куклы выпускаются в больших объемах и пользуются особым спросом. Сочетание качества и цены, не могут оставлять покупателя равнодушным;

авторские куклы. Это изделия ручной сборки, где только лицо и волосы носят свой индивидуальный характер. Здесь, по задумке автора, создается эксклюзивный наряд и к нему же подбираются аксессуары.

Буквально несколько десятилетий назад, считалось, что фарфоровая кукла коллекционная - это предмет роскоши, приобрести которую мог позволить состоятельный человек. Данный предмет говорил о высоком статусе его хозяина. Сегодня же, купить фарфоровую куклу может любой, стоит только определиться с выбором. Ведь каждая кукла обладает определенным качеством, имеет свой способ исполнения, разное количество оригинальных авторских деталей.