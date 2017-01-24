Медицинское страхование граждан в том виде, в котором оно нам знакомо сейчас действует с 1993 года. В соответствии с российским законодательством выделяют два вида медицинского страхования – ДМС (регулируется ГК РФ) и ОМС (основные положения указаны в федеральном законе).

Обязательное страхование распространяется на всех граждан РФ, осуществляется от имени государства и за счет бюджетных средств, гарантируя населению бесплатный базовый объем медицинских услуг. Подтверждением получения бесплатных услуг в любом государственном медицинском учреждении является выданный гражданину РФ документ, именуемый «полис ОМС». В настоящее время введен медицинский полис единого образца для всех субъектов РФ, что позволяет гражданам обращаться в любые медицинские учреждения независимо от места их расположения, а также создана единая централизованная система застрахованных лиц.

Медицинское страхование граждан, осуществляемое добровольно (ДМС), основывается на индивидуальных (заключается физическими лицами самостоятельно) и коллективных (обычно страхование распространяется на всех работников учреждения) договорах медицинского страхования и позволяет физическим лицам воспользоваться набором медицинских услуг, сверх предложенных ОМС.

У каждого из этих типов страхования есть как положительные, так и отрицательные стороны, например, программа ОМС более стабильна и рассчитана на длительный период времени, а ДМС более гибкая система, что позволяет страховым организациям мобильно изменять условия в соответствии с медицинской ситуацией в стране в целом и в ряде регионов.

Медицинское страхование, при выезде из страны является необходимым с точки зрения непредвиденных проблем со здоровьем за границей. Медицинская страховка при выезде за границу в большинстве случаев может и не понадобится, однако пренебрегать этим видом страхования не стоит. Если вы планируете поездку за границу на срок больше месяца обязательно позаботьтесь о страховом полюсе. Стоимость суммы страховки зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально исходя из всех особенностей страхового лица. Рассчитать сумму вы можете посетив офис страхового агента или воспользовавшись онлайн калькулятором страховки для выезда за границу на сайте uralsibins.ru. Следует понимать что в случае возникновения проблем со здоровьем на территории чужой страны ваши расходы на медицинское обслуживание могут значительно превысить сумму оформления полиса. Кроме того некоторые страны вообще не впускают граждан в страну без страхового полиса. Но основной причиной оформления страховки при выезде за границу является забота о собственном здоровье в случае его непредвиденного ухудшения в чужой стране.