Отдых или банкет в старейшем элитном мужском клубе Киева

Расслабиться, отключиться от повседневных забот и приятно провести время, наслаждаясь красотой женского тела, можно в одном из старейших киевских стриптиз-клубов «Рио». Здесь есть залы и бары для комфортного времяпровождения, можно посмотреть стриптиз за стеклом в отдельных комнатах и кабинки для приватных танцев. Подробную информацию о ценах и услугах заведения можно посмотреть на сайте клуба - http://rioclub.kiev.ua/. Замечательное место для мальчишника.

Но кроме этого, в этом элитном заведении в самом центре города можно полакомиться необычными блюдами японской кухни. Ресторан японской кухни «Рио» предлагает разнообразные блюда из свежайших морепродуктов, овощей и фруктов высокого качества – суши, супы, лапша, приготовленных профессиональными поварами. Приятное качественное обслуживание, уютная атмосфера ресторана суши-бара, его эксклюзивный интерьер вместе с приятной ненавязчивой музыкой и незабываемым вкусом пищи, подарят вам незабываемое наслаждение. Можно заказать столик - http://rioclub.kiev.ua/ru/restaurant/ - полакомиться необычной едой от знаменитых шефов и провести прекрасный вечер в кругу друзей.

Здесь же можно провести мероприятие – банкет, корпоратив, частную вечеринку. Не зависимо от количества приглашённых, мужской клуб и суши-бар «Рио» уместит и большой шумный коллектив, и маленькую компанию друзей. Повара приготовят изысканные блюда, официанты вежливо и качественно обслужат, арт-директор сделает всё, чтобы праздник прошёл на высшем уровне. Менеджеры клуба помогут выбрать и подобрать подходящее меню и развлечения - http://rioclub.kiev.ua/ru/corporate/ . Цена будет зависеть от ваших желаний.

На ваш вкус и можно выбрать из нескольких шикарных залов подходящий для вашей компании, залы оборудованы качественной современной техникой, жидкокристаллическими экранами. При необходимости вам организуют программу мероприятия, а разнообразное банкетное и фуршетное меню озаботит широчайшим выбором. В любое время можно позвонить и забронировать подходящий зал для вашего праздника или банкета. Для этого просто свяжитесь с менеджером, который ответит на все интересующие вас вопросы.

Все ваши друзья и гости проведут незабываемый вечер, получат множество только позитивных эмоций, и долго будут вспоминать шикарный банкет или уютную вечеринку в непринуждённой обстановке.