Здоровье, как же оно обманчиво. Сегодня можно быть полностью здоровым, а завтра уже далеко не в форме.Здоровый человек даже не допускает того, что может болеть. Человеческий организм - это большой механизм, который всегда должен работать согласовано. И когда что-то подводит рушиться наша конструкция.

Пиелонефрит - самая распространенная болезнь почек.

Итак, все мы знаем, что почки - это важный человеческий орган, и хоть он совсем небольших размеров, но без них никуда. Они фильтр нашего организма, регулятор водно-солевого обмена и давления крови. Расположены они в поясничной области по обе стороны от позвоночника. К несчастью почки зачастую страдают, особенно при переохлаждении. Самой частой болезнью почек есть пиелонефрит. Пиелонефрит- это воспалительный процесс с поражением в почке чашечно - лоханочной системы. А также при пиелонефрите повреждаются почечные сосуды и клубочки.

Эта болезнь сопровождается резким повышением температуры и сильными болями в области поясницы. За температурной динамикой надо постоянно следить и тут уж не обойтись без градусника, но довольно часто случается так, что он падает (особенно при встряхивании) и разбивается. Здесь надо помнить, что пары ртути - опасный яд, особенно если больны почки, которые все фильтруют, то последствия могут быть трагическими. Лучше сразу же обращаться в службу демеркуризации, для жителей Москвы и области это компания "Эко - Эксперт" (ekonyus.info). Специалисты компании обладают необходимым оборудованием и навыками, чтобы собрать весь металл и не дать ему возможности испарятся и отравлять воздух. До приезда профессионалов не пытайтесь собирать ртуть самостоятельно, лучше ничего не трогать, но если в помещении жарко, то накройте место где разбился градусник непроницаемой пленкой и попытайтесь его охладить.

Ученые подбивали итог, кто же болеет этой болезнью чаще за всех и пришли к выводу, что зачастую страдают пиелонефритом маленькие детки и женщины. Особенно женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Так, как и много других болезней, пиелонефрит возникает при наличии возбудителя. В нашем случае возбудителем является чаще всего кишечная палочка. Также медики выделяют и стафилококк, протей, стрептококк, клебсиеллы, энтерококк, грибки и вирусы.

Почему все таки эта гадость попадает к нам в организм? Ответ простой. Когда мы здоровы - тогда наша иммунная система справляется на "ура" с этими возбудителями. Но когда мы болеем, и наша иммунная система слабенькая, она пропускает сквозь свой, уже ненадежный, барьер возбудителей.

Пиелонефрит делят на острый ( именно он возникает при переохлаждении), хронический (когда острый был запущен, он переходит в хронический) и рецидивирующий.

Наши бабушки не зря говорят: "Берегите себя смолоду". Они на 100 % правы. Берегите себя, поддерживайте свой иммунитет и никакие болезни вас не возьмут. А если уже произошла такая оплошность, тогда возьмите себя в руки, обследуйтесь как следует и исправьте эту ситуацию. Знайте, неизлечимых болезней нет, есть просто люди, которые не хотят их лечить!