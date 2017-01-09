Преимущества прямых диванов

Прямой диван – выбор большинства покупателей. Благодаря простой геометрической форме такую мягкую мебель можно поставить куда угодно, чего не скажешь об угловых диванах. Прямые диваны органично смотрятся в жилых и офисных помещениях, могут использоваться для ведения переговоров, отдыха в кругу семьи или ночного сна. Читайте о том, какими бывают прямые диваны, и как выбрать подходящую модель.

Виды прямых диванов

В зависимости от наличия механизма трансформации все существующие модели прямых диванов подразделяются на две категории:

нераскладные;

раскладные.

Остановимся на особенностях тех и других подробнее.

Нераскладные диваны

Нераскладные прямые диваны особенно часто покупают в офисы и на просторные кухни. При достаточной длине такого предмета обстановки его можно использовать не только для сидения, но и в качестве дополнительного спального места.

Идеально, если обивка кухонного или офисного дивана будет выполнена из натуральной или искусственной кожи, устойчивой к загрязнениям и механическому износу. Еще один хороший вариант – экокожа, также обладающая обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Красивый прямой диван с тканевой обивкой создаст уют в гостиной. Особенно привлекательна обивка из жаккардовой ткани, которая вдобавок отличается отменной износоустойчивостью. Другие подходящие ткани – мягкий на ощупь велюр, выразительный гобелен, влагоустойчивый и доступный по цене флок.

Раскладные диваны

Мягкая мебель с механизмом трансформации без труда превращается в просторную кровать. Поэтому прямые диваны этого типа незаменимы для одно- и двухкомнатных квартир, где гостиная ночью выполняет функции спальни. Кроме того, такой диван актуален в качестве гостевого спального места, особенно если вы ожидаете приезда сразу нескольких родственников или друзей.

В продаже имеются диваны с различными раскладными механизмами. Для ежедневного использования идеально подходят такие механизмы, как еврокнижка, клик-кляк, аккордеон и выкатной. Все они образуют ровную спальную поверхность, удобны при трансформации и рассчитаны на длительный срок службы.

Перед покупкой дивана замерьте площадь комнаты и соотнесите ее с габаритами понравившейся модели в собранном и разложенном виде, чтобы диван не перегородил доступ к розеткам и шкафам. Кроме того, присмотритесь к наличию дополнительных функций – очень удобны диваны со встроенными полочками и журнальными столиками.