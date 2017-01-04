Согласитесь, что ремонт кухни это процесс непростой требующий определенных навыков и знаний. Для того чтобы на кухне было красиво и удобно необходимо продумать все до самых мелочей. Кроме удачного сочетания кафеля мебели и штор необходимо позаботится о таких маленьких и незаменимых помощниках как Губки для посуды York Maxi. Ведь каждая хозяйка стремится к тому, что бы все на кухне сияло блеском и чистотой, особенно посуда. А теперь вернемся непосредственно к ремонту.

Форма кухни может быть разной. Обычно это, либо П-образная, линейная или островная.

Островной тип кухни имеет дополнительные элементы и похож на островок в центре помещения. На подобном островке размещают мойку, плиту и поверхность для работы. Сверху располагают так называемый топ – это и сушка, и вытяжка, установленные рядом. Получается подвесная конструкция.

Если вам предстоит ремонт в малогабаритной кухне , то можно купить готовую мебель в комплекте стандартной комплектации. Для небольших помещений подойдут кухни линейного типа. Мебель и техника в такой кухне ставится вдоль одной из стен.

Можно заказать кухонный гарнитур углового типа. Угловые кухни создают особый уют. Кроме того, они делают помещение визуально более квадратным.

Расстановка мебели и техники в кухне вдоль трёх сторон - признак П-образной кухни. Задействуют три стены. Зону столовой создают, ставя в центре такой кухни стол. Можно разместить, в том числе и барную стойку, что будет делить кухню на две отдельные части.

Видов столешниц для бара- тоже большой выбор в мебельных салонах. Кроме того, выбрать и заказать кухонный гарнитур можно и через интернет.

Простой ремонт кухни в квартире может включать в себя как замену мебели кухонной, без изменения размеров помещения,так и с переносом стен для увеличения площади.

На рынке, предоставляется как правило три типа гарнитуров для кухни. Обычно это "модерн", распространённый "классический модерн" или же тип "классика".

Самый востребованный - "классический модерн", он же и самый дорогой. Для сочетания уюта классики, строгости модерна и практичности, "классический модерн" подходит прекрасно.

Крупные производители кухонных гарнитуров представляют свою продукцию и в дереве, и в металле.

Деревянные гарнитуры изготавливаются из древесины черешни и вишни. Эти породы дерева отличаются повышенной прочностью. Цвет таких пород – приятен для глаз. Кроме того, эти породы дерева неплохо сочетаются с металлическими деталями, без которых не обходится кухня.

Иначе говоря, выбрать кухонный набор и сделать в квартире ремонт кухни можно на любой вкус и под любую планировку и дизайн.