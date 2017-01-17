Специфика поиска кандидатов для донорства яйцеклетки

Искусственная трансплантация женской яйцеклетки или попросту донорство яйцеклетки – один из самых эффективных методов борьбы с бесплодием, который даёт надежду на беременность даже тем семьям, которым не удалось добиться положительного результата при помощи других терапевтических средств.

Женщины, которые хотят пожертвовать свою яйцеклетку могут обратиться в специализированные медицинские учреждения. Желающие найти донора ооцитов (научный термин для женских половых гамет) должны обращаться в эти же заведения, где также проводиться сама процедура искусственного оплодотворения. Процедура забора яйцеклетки является довольно сложным процессом, как в медицинском, так и в психологическом плане, поэтому идти на такой шаг нужно только при полной уверенности в своих силах.

Требования к кандидатам в доноры

Чтобы принять участие в программе донорства женщина должна соответствовать всем нижеперечисленным критериям:

Возраст в пределах 25-30 лет. В этот период молодой организм находиться в расцвете своих сил и может дать наиболее здоровый материал.

Наличие минимум одного ребёнка, который не страдает генетическими заболеваниями и не имеет патологий развития.

Сама женщина также не должна страдать какими-либо генетическими болезнями.

Хорошее общее здоровье, в том числе и психическое.

Прохождение комплексного медицинского обследования для выявления противопоказаний к процедуре.

Отсутствие вредных для здоровья привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.).

В случае удовлетворения всем эти критериям кандидатке в доноры остаётся лишь пройти некоторые анализы на основании которых её и берут (или не берут, если результаты негативные) в программу.

Кому может понадобиться найти донора яйцеклетки?

Чаще всего искусственное оплодотворение применяется в следующих случаях:

Естественное окончание репродуктивного возраста или менопауза. После этого важного рубежа половые клетки не генерируются, но организм некоторое время способен выносить здорового ребёнка.

Отсутствие яичников при нормальном функционировании остальной репродуктивной системы.

Риск развития генетического заболевания у ребёнка.

Хроническое отсутствие овуляций.

Специфика поиска донора

Сейчас методика ЭКО известна большинство женщин, поэтому многие пытаются подыскивать подходящие кандидатуры самостоятельно. Однако специалисты рекомендуют пользоваться базой аккредитованных медицинских центров, которые помогут найти донора яйцеклетки с фото, результатами анализов и многостороннего медицинского обследования.

И даже если вы решили выбрать донора среди своего близкого окружения, то это человек также должен пройти тщательный медицинский анализ, чтобы не навредить себе или матери, участвующей в искусственном оплодотворении.