Технология ручной покраски дверей

Для достижения качественного результата дверь совсем не обязательно красить краскопультом, тем более что в некоторых случаях, например при реставрации лакокрасочного покрытия в домашних условиях, возможности использовать распылитель просто может не быть. В этом случае дверь можно покрасить в ручную с помощью кисти и марлевых тампонов и при этом ни сколько не потерять в результирующем качестве. Единственный минус покраски двери с помощью марлевого тампона заключается в увеличение количества наносимых слоев краски.

И так рассмотрим более подробно технологию ручной покраски деревянных дверей.

Прежде всего это более тщательная подготовка с целью как можно качественного выведения поверхности и избавления от технических царапин наждачной бумаги и других дефектов. Поэтому пере нанесением краски, морилки или лака, следует нанести слой грунтовки для дерева, из качественных и доступных грунтовок для дерева можно отметить грунтовку тогровой марки “Уником”. В идеале будет использование грунтовки и краски одной торговой марки. Краска по консистенции готовится примерно такая же как и при покраске с помощью распылителя.

Тщательно очистите дверное полотно от пыли, оставшейся после шлифовки. Подготовьте кисточки для нанесения краски и чистую марлю. Марлю необходимо порезать на небольшие фрагменты размером двадцать на двадцать и свернуть в небольшие тампоны. Покраску стоит проводить только по частям, не наносите краску на всю поверхность дверного полотна.

Нанесите тонкий слой краски на поверхность. Возьмите марлевый тампон и строго по направлению волокна начните вытирать краску, то есть собирать ее тампоном. Тампоном краска собирается с целью убрать все видимые и невидимые следы от кисти. Таким образом обработайте всю дверь. В данном случае оптимальным количество слоев считается не меньшее десяти.

После нанесения каждого слоя краски и полного его высыхания (срок сушки смотрите на этикетке производителя) поверхность необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой, с целью избавления от микрочастиц пыли, которая все равно садится. После обработки приступаем к нанесению следующего слоя.

Таким образом технология ручной покраски дверей не представляет из себя ничего сложного.