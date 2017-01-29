Время готовить подарки – халат для любимого мужчины

Каждый год, по мере приближения февраля, мы начинаем думать о подарках своим любимым мужчинам. Но довольно часто, так и не подобрав подходящий презент, дарим банальную пену для бритья или, упаси боже, носки. Близкому человеку можно дарить бельё и одежду, но отделываться носками или плавками глупо. Подарите ему мужской махровый халат, вряд ли он купит себе его сам, и скорее всего это будет неожиданно и очень приятно – ведь так вы проявите заботу. Мужчины обычно не так открыты, как женщины, но такая вещь класса люкс не может не понравится.

Махровые халаты шьют из ткани, изготовленной из бамбука, хлопка, льна, но в любом случае они дарят комфорт и уютное тепло. Цвет и фактура также важны, но тут вы уж полагайтесь на предпочтения любимого мужчины и свой вкус. Когда мы обычно надеваем халат? Правильно, после душа и банные халаты обычно шьют с капюшоном из ткани, впитывающей влагу – махровой, хлопковой, вафельной. Они с успехом могут заменить полотенце. Для тёплого времени года подойдёт более лёгкий вариант, а зимой лучше надевать тёплый согревающий халат.

Изделия из бамбука лёгкие и подарят прохладу жарким летом – они буквально «дышат», сохраняют прохладу. К тому же они прекрасно впитывают влагу, а также очень стойкие – даже после многих стирок не теряют свой презентабельный вид и качества. Бамбуковое волокно обладает бактерицидными и дезодорирующими свойствами, поэтому халаты не приобретают неприятного запаха и всегда приятно пахнут. Бамбуковый махровый халат будет прекрасным подарком.

Другим хорошим вариантом вашего выбора будет махровый халат из микрокоттона – это практически не скрученная хлопковая нить, а поэтому пушистая, лёгкая, мягкая, но толстая. Такой халат приятен на ощупь и отлично впитывает воду.

Самый широкий ассортимент махровых халатов известных брендов представлен в интернет-магазине Sleeptex – на любой вкус – любой размер, различные цвета, качественные ткани. Ваш любимый будет приятно удивлён и благодарен вам за заботу. Делая покупки через интернет вы значительно экономите не только свои деньги, но и время – таких цен вы на качественные брендовые вещи вы не увидите в обычных магазинах, к тому же покупку доставят в любую точку страны, где бы вы не жили. Всего один клик мышкой и вы избавлены от мучений и беготни по магазинам. Поэтому смело выбирайте понравившийся мужской халат в Sleeptex – самое время готовиться к праздникам.