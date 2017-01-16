Выбираем мясо для «звездных» блюд

Перед любой хозяйкой, особенно в ожидании гостей, всегда возникает вопрос - чем их угостить. Хочется что -нибудь такое и вкусненькое и оригинальное, чтобы фигуре не повредило, и еще чтобы можно было приготовить быстро и из продуктов, которые можно приобрести в ближайшем супермаркете. Если вы хотите удивить и ублажить своих гостей или домочадцев, приготовьте им "звездные" блюда, рецептами которых с вами щедро поделятся известные личности на сайте grandkulinar.ru. Традиционно, для многих рецептов необходимо мясо, и чтобы блюдо получилось на все сто этот основной ингредиент должен быть высочайшего качества.

Каждый раз, совершая покупки, мы стремимся приобрести наиболее свежие и качественные продукты для себя и своей семьи. И, если у большинства продуктов мы можем увидеть на упаковке срок годности и информацию о производителе, что может послужить нам ориентиром для принятия решения о покупке или отказе от неё, то с выбором мяса дело обстоит заметно сложнее. Перед каждой хозяйкой хотя бы раз в жизни возникал вопрос как выбрать мясо. Перечислим несколько простых правил, которые помогут Вам сделать правильный выбор среди многообразия мяса, представленного на прилавках магазинов и рынков.



Бесспорно, идеальным вариантом для выбора станет свежее мясо, купленное в знакомом подсобном хозяйстве, но, к сожалению, большинство из нас не имеет такой возможности. Поэтому самым доступным вариантом для жителей больших городов является покупка охлажденного мяса, блюда из него получаются, намного сочнее и нежнее чем из замороженного.

Первое и главное правило - понюхать. У свежего мяса запах может быть только МЯСА, никаких неприятных оттенков, отдушек или намеков на уксус. При покупке внимательно рассматривайте понравившейся кусок. Хорошее мясо имеет розовый или нежно-красный оттенок, а прослойки жира только белые. Тонкая светлая корочка от подсыхания вполне естественное состояние для мяса хорошего качества, но никаких пятен или посторонних оттенков.

Обязательно, при выборе мяса надо руководствоваться не только визуальным осмотром, но и попробовать его на ощупь, оно должно быть упругим и однородной структуры, рука после соприкосновения с ним должна оставаться практически чистой, а вмятинка от нажатия пальцем должна быстро исчезнуть. Если оно не соответствует этим показателям, лучше от него отказаться.

По возможности нужно обратить внимание и на тушу, от которой Вам продают кусок. Каждая туша обязательно должна иметь печать синего цвета, причём на говяжьей туше таких печатей ставят аж четыре.

Бесспорно, мясо глубокой заморозки значительно дольше может сохраняться, но качественные показатели его уже намного ниже.

При разморозке мясо теряет естественную влагу, а в дальнейшем блюда из него становятся более сухими. Тем не менее не все мы и не всегда имеем возможность купить свежее или охлаждённое мясо, и вынуждены обратить свой взор в сторону именно замороженных кусков, выбрать которые тоже нужно уметь. В случае, когда нужно выбрать замороженное мясо, обратите внимание, чтобы на нём не было кровавых застывших наплывов или снега это явный признак неоднократной разморозки заморозки. Не стоит размораживать мясо водой или мыть его. К мытью стоит прибегать только, если кусок действительно очень грязный.

Упомяну и мясо, продаваемое, в вакуумных упаковках. Если Вы решились на покупку такого мяса, то Вам стоит учесть ещё одну особенность мяса. Мясо очень любит кислород и в упаковках очень быстро «задыхается». Поэтому, если при открывании вакуумной упаковки Вы почувствовали затхлый запах, не стоит сразу расстраиваться дайте мясу полежать открытым 2 3 часа, чтобы «отдышаться» и вероятнее всего неприятный запах исчезнет.

Пользуясь перечисленными правилами при выборе мяса, Вы сможете избежать покупки некачественного продукта, и приобрести мясо, блюда из которого, по истине, порадуют Вас и Ваших близких своим вкусом. О том, как правильно выбрать мясо для каждого блюда я расскажу в следующий раз. Желаю Вам удачных покупок!