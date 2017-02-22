Бомбочки для ванн. Общее представление.

В настоящее время никого не удивишь понятием «бомбочки для ванны». Многие из нас любят понежиться в ванне с их использованием. Однако мало кто представляет, из чего они сделаны..

Отметим, что любая бомбочка для ванны состоит из пищевой соды, смягчающей воду, лимонной кислоты, которая, вступает в реакцию с содой, и в результате получается эффект бомбы – множество бурлящих пузырьков углекислого газа, и различных полезных добавок , в качестве которых можно взять масла, которые питающие кожу, эфирное масло для ароматерапии, морскую соль, сухие сливки, глину и прочее.

Необходимо сказать, что все бомбочки (по-другому их можно назвать гейзерами, шариками) для ванн условно разделяются на несколько видов: масляные и безмасляные. В составе масляной бомбочки находится базовое масло, которое ухаживает за кожей. После купания с указанной бомбочкой тело покрывает тонкая масляная пленка, при этом отсутствует необходимость применения ухаживающих кремов для тела. В качестве недостатка таких бомбочек можно выделить следующее: масляная пленка образуется не только на вашей коже, однако и на поверхности ванной. Отмыть ее будет не самым приятным занятием, и все положительные эмоции от процедуры могут очень быстро исчезнуть. Для того, чтобы этого избежвть, следует добавить в бомбочку эмульгатор, способствующий растворению масел в воде,. Однако при этом пропадёт натуральность бомбочек.

Безмасляные бомбочки включают в себя аналогичные составляющие, кроме базового масла. Их применяют для получения ароматерапевтического эффекта и, конечно, для удовольствия.

В бомбочку кроме основных компонентов входят также ароматизаторы или отдушки, краситель, глина, крахмал, овсяная или рисовая мука, сухое молоко или сливки, измельченная цедра. Данные компоненты полностью не могут раствориться в воде , поэтому они плавают на поверхности или оседают на дне ванны. Краситель позволяет сделать бомбочки яркими, однако они также окрасят воду и порой ванну (при этом кожа не окрашивается).

Различные ароматизаторы и отдушку лучше не использовать, эфирное масло принесёт намного больше пользы, в особенности если его специально подобрать для своих целей. Порой эфирные масла являются противопоказанными по той или иной причине: при наличии аллергии, беременности. Кстати, бомбочки для ванной не рекомендуют использовать для купания детей до трёх лет.