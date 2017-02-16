Детская дальнозоркость

Дальнозоркость (гиперметропия) возникает как следствие нарушения оптической системы глаза. При дальнозоркости фокус преломляемых зрительной системой глаза лучей света расположен не на сетчатке, а позади нее.

Особенности детской дальнозоркости

Как правило, при гиперметропии люди хорошо видят предметы, находящиеся вдалеке, а вот вблизи зрение не настолько острое. Кстати, дети почти всегда рождаются дальнозоркими, но в процессе роста зрение приходит в норму, либо даже переходит в близорукость. Если дальнозоркость находится в степени до +3D, то это считается нормальным явлением. Если же степень дальнозоркости выше, причина может быть в замедленном росте глазного яблока.

Наши глаза, напрягаясь, могут различать предметы одинаково и вдали, и вблизи, однако при дальнозоркости их приходится постоянно напрягать. Из-за этого у человека появляются головные боли, он ощущает давление в области глаз и т.п. Способность усилием изменять угол преломления на некоторое время называется аккомодацией. Для того чтобы скорректировать зрение,дальнозоркие люди вынуждены применять очки либо контактные линзы. Такие оптические приспособления особенно пригодятся, если имеется склонность к косоглазию, либо оно уже развилось.

Для детей дошкольного и школьного возраста в целях коррекции зрения при дальнозоркости следует использовать положительные линзы. Если дальнозоркость имеет высокую степень, то очки или линзы необходимо носить постоянно, во всех остальных случаях их надевают только во время работы, либо в тех случаях, когда необходимо напрягать зрение на долгое время.

Возможно также аппаратное лечение дальнозоркости у детей.

Профилактика дальнозоркости

Как уже говорилось, для коррекции зрения необходимо использовать очки. Выбор очков следует доверить врачу-офтальмологу, при правильном подборе очков удастся избежать прогрессирования дальнозоркости. Однако помимо лечения, назначенного врачом, можно использовать и другие, общеукрепляющие, методы.

Следует, в первую очередь, есть больше натуральных продуктов (речь идет о ягодах, овощах и фруктах). Для глаз особенно полезны: укроп, огурцы, морковь, свёкла, черешня, черника и т.п. Также можно выполнять специальную гимнастику для глаз. Она помогает ускорить и стабилизировать кровообращение.

Также рекомендуем пить сок из указанных овощей или ягод.

Такая профилактика дальнейшего развития дальнозоркости приносит больше пользы, если выполнять ее регулярно. Как правило, в этом случае примерно через полгода можно отметить положительные изменения.