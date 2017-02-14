Детские загадки для первого класса

Что такое загадки? Это описание предмета в стихотворной или прозаической форме. Сказочные герои, разгадывая хитроумные загадки, доказывали свою смекалку, получая за это сказочный подарок. Испокон веков разгадывание загадок является любимым занятием и для взрослых, и для детей. Детские загадки несут в себе информацию об окружающем мире, расширяя кругозор и тренируя реакцию ребенка. Игра в "угадайку" с младшими школьниками проводится не столько в развлекательных, сколько в образовательных целях. Такие "умные" загадки могут содержать описание свойств предмета, географические названия, термины, которым посвящена тема урока. Логическое мышление ребенка постоянно развивается, а информация, преподнесенная в форме загадки, всегда интереснее и воспринимается живее.

Если цель игры в загадки просто доставить ребенку удовольствие и повеселиться - выбирайте загадки про животных и птиц, всяких гусениц и кузнечиков, героев мультиков. Отгадки наверняка будут отскакивать от него, а дети обожают чувствовать себя всезнайками. Гуляя по лесу, вспоминайте тематические загадки про ягоды-грибы, вот увидите - усталость придет гораздо позже! Отправляясь на рыбалку, припасите заранее загадки про водных обитателей и в благодарность увидите сияющие восторгом глаза вашего ребенка, который будет просить озадачить его еще и еще. Первоклассникам при помощи загадок можно помогать тренировать память и мышление. Предложите своему школьнику выучить на память несколько интересных загадок, чтобы загадывать товарищам в школе! Вот увидите, как легко и с каким удовольствием он будет их повторять, уже засыпая.

Очень популярны среди детей веселые и звонкие загадки про зиму и Новый год. Они и шуточные, и забавные. А на новогоднем утреннике так весело кричать отгадки кто громче, чтобы именно тебе добрый Дед Мороз сказал: "Молодец, мальчик!" - и достал из мешка заветный подарочек. Не все дети на планете знают, что такое снег и морозы, не все видели, какие замысловатые узоры бывают по утрам на заиндевевшем окошке. Но наша ребятня слету угадывает загадки про белые пуховые перины, про зверя, который меняет шубку, про волшебных коней, которые умеют мчать по льду быстрые ножки. Попробуйте купить книжечку с загадками, в которой ответы приведены в конце издания, чтобы принять участие в разгадывании. Что может быть веселее, чем собраться в гостиной всей семьей морозным январским вечером, укутаться пледами и дружно проработать сборник загадок! Ну-ка, взрослые, кто скорее сообразит? Заметает в парке тропы, собирает снег в сугробы… Это что за незнакомка? Подскажу ответ - поземка!