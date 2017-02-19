В первую очередь модерн подчеркивает шик и роскошь, тем самым позволяя чувствовать себя уютно и уверенно. Ничто так не располагает к спокойному отдыху и расслаблению, как приятная обстановка. Уникальность модерна состоит в том, что он имитирует естественную красоту природы, с ее изящными формами, неповторимой цветовой гаммой и замысловатыми орнаментами. Здесь первостепенная роль принадлежит оттенкам ,стального розового, голубого, бледно-зеленого, лилового и бледно-персикового цветов. Все эти тона превосходно сочетаются, создавая естественную красоту.

Однотонную поверхность отлично дополнят яркие акценты – узоры, росписи, растительные орнаменты. Интерьер в стиле модерн несет в себе некую тайну, что не может не привлекать и не будоражить воображение. Для того чтобы добиться гармонии в этом стиле, следует отнестись внимательно к каждой детали дизайна и декора. Очень важно с особым усердием подойти к подбору материала и цветовой гаммы для стен, потолка и пола. Так, для последнего лучше использовать дерево , которое всегда ассоциируется с уюомт в доме.

.

Особый пункт – мебель в стиле модерн, подобрать которую достаточно нелегко. Если это мягкая мебель, то желательно, чтобы она была оббита шелком или атласом. В случае с корпусной мебелью, не помешает включить в дизайн мебель с элементами стекла , а так же изящную фурнитуру. При этом не забывайте о плавных и изогнутых линиях, закругленных краях – все это непременные атрибуты стиля модерн. Дизайнеры в свою очередь советуют использовать ковку и столы из металлокаркаса. К примеру, небольшой стеклянный журнальный столик с коваными или металлическими ножками. Великолепно смотрится большое зеркало в кованой раме.