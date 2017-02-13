Как научиться правильно жить?

Все мы хотим научиться правильно жить, принимать верные и своевременные решения, не ошибаться, но постоянно повторяем одни и те же ошибки, постоянно находимся в состоянии неопределенности. Изучая современные учения о самопознании и самосовершенствовании можно сделать несколько выводов, которые, если их держать в уме и постоянно напоминать себе о них, очень сильно меняют нашу жизнь.

Не нужно слушать ум, нужно слушать свое сердце.

Это не аллегория, действительно так и есть. Мы всегда знаем как правильно поступить (внутри что-то щелкает и мы понимаем чего хотим в данный момент) и что нужно делать, но мы пытаемся рационально взглянуть на ситуацию, обращаемся к уму и попадаем в паутину мыслей, игнорируя свои чувства.

Каждый человек это наше зеркало.

Много учителей сходятся во мнении, что любой человек это наше зеркало, и то, что нам не нравится в нем, бесит нас, мы отрицаем и ненавидим в самих себе. Нужно найти эти недостатки в себе, отыскать их, вспомнить ситуацию, когда вы сами вели себя подобным образом и принять это в себе и в другом человеке. Глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил в статье для CNN, что в современном мире немногие люди, и страны в целом, умеют сохранять равновесие между добром и злом, отсюда и столько конфликтов, террористических актов и вспышек насилия.

Глядя так на других людей можно очень много нового узнать о себе, именно того, что вы пытались забыть. Начать нужно с родителей, ведь это именно самые первые люди, которых вы встретили, и сами стали их зеркалами. Присмотритесь получше. Так смогут уйти и проблемы в семье, и проблемы во взаимоотношениях с другими людьми. Самый простой пример когда вы начинаете любезно вести себя с окружающими людьми, приветствовать их каждый раз при встрече, улыбаться им, это очень сильно скажется на собственном мироощущении, ведь по сути вы приветствуете самих себя.

Сам мир это проекция наших мыслей, это кино мы показываем сами себе, так следует показывать себе только хорошее.

Это довольно сложная и опасная гипотеза, но очень сильная. Нам внушили, что мы должны подчиняться внешним обстоятельствам, но на самом деле мы сами творцы своих жизней. Именно через понимание того, что только мы сами ставим ограничение в своем уме. Так вот, когда в голове держишь мысли, что все люди это наши зеркала, а мир это кино, которое мы сами себе показываем, сон который мы сами творим, то кардинально меняется отношение ко всему происходящему, просто начинаешь принимать все как есть и стараешься глубже прочувствовать окружающих, чтобы еще лучше понять себя.