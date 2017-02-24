Как не делать ошибок в спорте +

Опасность: Вы чувствуете себя виноватым, если вы не тренируетесь по крайней мере два часа в день.

Почему нельзя так делать: Ограничьте свои тренировки от 45 до 60 минут. После этого времени, уровень кортизола сильно повышается, а уровень тестостерона понижается. Тренировка становится не эффективной, и не только не принесет вам пользы, она снизит возможности вашего организма в фазе восстановления.

Опасность: Вы одержимы продуктами с минимальным содержанием жиров, или даже совсем пропускаете прием пищи?

Почему нельзя так делать: Жир нужен вашему организму для того что бы производить тестостерон. Если его будет недоставать, вы будете делать шаг назад.

Опасность: в тренажерном зале, вы занимаетесь через боль, независимо от тяжелой травмы или болезни.

Почему нельзя так делать: Будьте честны с самим собой. Если вы больно, не это сработает! В противном случае, вы будете в конечном итоге в сорок лет вы будете иметь множество травм и не сможете тренироваться вообще. По этому давайте отдыхать не только мышцам но и суставам, и связкам. Как только почувствовали что у вас ноет сустав или связки, дайте отдохнуть своему телу необходимое время.

Опасность: Если вы испытываете нытье в мышцах боль в суставах, головные боли, у вас плохой иммунитет (частые простуды и ангины), бессонница, у вас постоянно чувство усталости, даже после отдыха. (Вы можете также испытывать внезапное падение тяги к обучению желания заниматься спортом.



Почему нельзя так делать: Всегда берите два выходных дня в неделю для восстановления как физического там и психологического, может быть, вам прядется взять отдых на более длительный срок, раз в три месяца берите недельный перерыв, он идеально восстановит ресурсы вашего организма. Если вы переусердствуете, вы вместо того, чтобы стать сильнее, будете становится слабее. Смотрите календарь соревнований по бегу и участвуйте в них по мере сил и возможности организма.

Совет: Биатлон очень ритмичный вид спорта, который приобрел множество фанатов по всему миру. Если у вас нет возможности смотреть биатлон в живую, вы можете посмотреть биатлон онлайн, это даст вам возможность наслаждаться этим прекрасным видом спорта.

Совет: Лето это пора отпусков,я хочу вам порекомендовать прекрасную страну Швецию. Если вы выберете туры в швецию, вы не секунды не пожалеете, о своем выборе.