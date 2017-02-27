Как обеспечить отказоустойчивость?

При помощи данной операции, владельцы различных организаций и компаний имеют возможность существенно снизить риски простоя. При этом не имеет значения, вышел из строя только один компонент всей системы, или проблемы возникли со всем комплексом. Отказоустойчивость обеспечивается и в случае отключения электрической энергии, а также при разъединении каналов для связи. Если вы решили использовать подобную систему, можно исключить риск не только финансовых, но и потерь престижа.

Какими же преимуществами обладают системы?

В случае отказа одного из элементов, ваши службы будут простаивать гораздо меньше, тем самым работа организации возобновиться максимально быстро. При катастрофической ситуации отказоустойчивая система позволит избежать потерю конфиденциальной информации компании. Такая инфраструктура в состоянии выдержать не только выход одного или нескольких компонентов, но и всей системы полностью. При чрезвычайной ситуаций, система переключится на использование аварийной площадки практически мгновенно. Свобода масштабирования системы. Осуществляется это путём подбирания наиболее оптимальных производительных продуктов.

Отказоустойчивые системы существуют практически для всех платформ и для всех производителей каких-либо программных или аппаратных продуктов.

Преимущества и недостатки различных отказоустойчивых решений

При классическом решении недостатком является необходимость приобретения лицензий в том случае, если потребовался дополнительный функционал системы. Преимуществами же будет являться возможность одновременно использовать все сервисы небольшой компании. Это станет отличным решением для создания специального дискового пространства, если такое необходимо. Поскольку используются технологии последнего поколения, организация может хранить свои данные оптимальным способом. Интуитивно-понятный интерфейс программы позволит использовать её ресурсы максимально быстро и без лишних проблем. Существуют различные интерфейсы, при помощи которых может произойти подключение. Напрямую система может взаимодействовать с тремя узлами.

Существует другой вариант отказоустойчивой системы – использование технологии Windows Server. В этом случае недостатки следующие.

Имеется возможность использовать диски только с одним интерфейсом, а именно с SAS. Для настройки системы необходимы знания и умения.

Преимущества очень схожи с классическим вариантом, появляется возможность сохранить данные на жёсткий диск, хранение информации осуществляется при помощи многоуровневой схемы, которая обеспечивает дополнительную безопасность.

Источник: www.trinitygroup.ru