Как определить пол ребенка по дате рождения родителей

Подсчет информации для того, чтобы знать пол малыша основали на обновленной кровяной цикличности, как мужчин, так и женщин в зависимости от дня их рождения. Такой термин, как обновление крови в достаточности абстрактен, а также может быть опровергнут, но вам он может показаться наиболее доступным в этом описании. Обновления кровяных циклов как для мужчин, так и женщин разные, а также составляют строгие конкретные периоды, беря начало от их дней рождения.

С предположением того, что кровяное состояние может изменяться от максимума – начального периода цикла, и к минимуму – до конца, при совмещении данных как для мужчины, так и женщины, возможно, отыскать конкретную зависимость, а также ввести обновленный термин такой, как «Кровяная сила либо Молодость крови», который характеризует эту зависимость. И только данный параметр и возможно может определить пол ребенка по дате рождения родителей, то есть чья кровь окажется сильней, то тот пол и будет возможным.

Параметры кровяной силы строго привязаны к числам, что может позволить, с огромной точностью, выяснить пол ребенка по дате рождения родителей, с любой датой в году. Для правильного использования получаемых результатов, необходимо с подробностью разобраться в том, что предоставляется в графике у нас на сайте.

Все те данные, которые располагаются справа вертикальной полосы – цветные отметки, указывают на соответствующие числа возможного зачатия мальчугана. А те данные, которые располагаются слева цветной отметки - девочки. Процентный уровень вероятности, возможно, оценивать по значению, которое приведено в любой строчке. А также у вас должно быть правильное понимание того, что результаты, которые располагаются рядом с данной отметкой, не будут позволять, с конкретной долей вероятности вести расчёт пола ребенка, потому что на этот период, предполагаемое зачатие, как девчонки, так и мальчишки, с приблизительно равными пропорциями.

И также необходимо стараться не попадать в те периоды, где значения располагаются в непосредственных близостях к самой отметке. Зачастую могут возникнуть такие ситуации, когда значение будет иметь высокий результат, но период данного результата является незначительным, и потому гарантии зачатия малыша необходимого пола не имеется.

Появление маленького в семье с любым полом является огромным, а также радостным событием. И потому, при несовпадении результатов с тем, что Вы запланировали – не отчаивайтесь.