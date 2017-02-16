Как подобрать идеальную причёску

Хоть один раз в жизни каждый человек решает кардинально изменить свой образ. Первое, что приходит в голову – сменить стрижку. Но как выбрать ту, что подойдёт к вашим чертам лица? Если у вас нет своего парикмахера, то придётся положиться на авось, доверившись мастеру. К сожалению, не каждый парикмахер способен правильно подобрать стрижку. В результате неудачного подбора вы наверняка расстроитесь, а ведь волосы не отрастут быстро.

Сегодня можно так не рисковать, а воспользоваться бесплатной компьютерной программой, которая поможет вам подобрать прическу, подходящую вам идеально, причём вы сами её выберете. Вам надо всего лишь загрузить свою фотографию – волосы надо убрать с лица, зачесать назад или собрать в хвост.

Открыв программу и загрузив своё фото, вы подгоняете его под определённый размер – это совсем не сложно. Нажимаем клавишу Done и выбираем из предложенных вариантов тот, который вам наиболее по вкусу. Вы можете выбирать по форме стрижки, объёму, цвету. Как работает программа? Она опирается на тип вашего лица – овал, круг, квадрат, прямоугольник или треугольник.

Например, тем, у кого круглое лицо надо с помощью стрижки попытаться немного его удлинить. Для этого можно сделать косую чёлку или же пробор по центру, помогут в этом и длинные распущенные волосы. Квадратное лицо хорошо бы чуточку смягчить многослойной стрижкой или каре с завитыми внутрь кончиками. Коротко лучше не стричься, а лоб и скулы надо немного прикрыть. Хорошо будет смотреться рваная или наклонная чёлка до бровей. А волосфы на макушке надо приподнять при укладке.

Обладателям идеального овала волноваться вообще не о чем – им подходят практически все стрижки, однако, мы все имеем разные черты лица, а значит, может потребоваться скрыть некоторые недостатки. Выпрямленные длинные пряди только удлинят и без того немного удлинённую форму овала, поэтому лучше сделать чёлку или асимметричную стрижку, можно завить передние пряди.

Широкие скулы треугольного лица можно зрительно сузить при помощи каскадной стрижки, укладки волнами, волосы должны быть хотя бы до плеч, а ещё лучше намного длиннее. Прямоугольное лицо можно подправить асимметричной косой чёлкой, завитыми локонами на уровне скул и подбородка, но не делать пробор посередине или забирать волосы в конский хвост.

Выбрав с помощью этой удивительной программы, понравившуюся вам причёску, можно распечатывать фотографию и смело отправляться в парикмахерскую за новым образом.