Как правильно выбрать крем для смешанного типа кожи

Девушкам с комбинированным типом кожи приходиться нелегко. Чаще всего для лица с такой кожей характерен жирный блеск и широкие поры в области носа, подбородка и лба. При этом все остальные участки кожи склонны к сухости. Именно по этой причине покупать косметику нужно с умом, ведь выбранный крем должен не только устранять сухость кожи, но и держать под контролем работу потожировых желез.

Как должны действовать средства для комбинированной кожи

Современные косметические средства, предназначенные для смешанных типов кожи, должны отвечать всем ее требованиям. Основные задачи, которые должен решать крем для комбинированной кожи:

обеспечение ухода в двух разных зонах;

увлажнение;

восстановление поврежденных участков кожи;

надежная защита от внешних факторов, а так же от УФ-лучей;

питание;

предупреждение воспалительных процессов;

контроль над работой потожировых желез;

придание матовости;

придание упругости вялым участкам кожи.

Таким образом, девушкам с таким типом кожи не стоит переживать, важно лишь сделать правильный выбор и умело применять такую косметику. Перед покупкой также очень важно изучить состав крема. На что же обратить внимание?

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Состав крема для комбинированной кожи

Эффективность любой косметики зависит от состава и компонентов, которые в него включены. Если, например, основным компонентом крема является только лимонный экстракт, он спасет только от жирного блеска в зоне Т, а сухим участкам лишь навредит. Поэтому следует запомнить простое правило, состав крема для смешанной кожи должен состоять из нескольких компонентов. Если к лимонному экстракту добавить еще гиалуроновую кислоту или глицерин, такое сочетание уже может быть использовано при создании косметики для такого типа кожи. При выборе подходящего варианта, нужно искать в составе следующие компоненты:

Эфирные масла. Это может быть масло ментола, розы, бергамота, лаванды, ромашки, апельсина, чайного дерева, лимона, календулы, розмарина, зеленого чая, имбиря и мяты;

Минералы и витамины;

Растительные компоненты (чаще встречается экстракт ромашки, ириса, кануки, чайного дерева, алоэ, виноградных косточек, лилии, цитрусовых, и ананаса). Кстати, канука, или в народе его еще прозвали белым чайным деревом, обладает сильными противомикробными, антивозрастными и противоаллергическими свойствами;

Гиалуроновая кислота;

Глицерин;

Пантенол;

Коллаген.

Ну и еще одним важным компонентом является вода. Комбинированная кожа нуждается в увлажнении. Поэтому в качественном креме воды должно быть не менее 60-80%. Именно вода предупреждает образование пленки на коже после нанесения уходового средства.

В состав кремов могут быть также включены гидроксикислоты. Например, лимонная, гликолевая и молочная кислоты способны удержать влагу в коже и участвуют в процессе обновления клеток эпидермиса. Салициловая кислота известна своими антибактериальными свойствами, кроме того, она препятствует появлению пигментных пятен на коже и оказывает дезинфицирующее действие.

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