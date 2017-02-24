Как выпустить и продать книгу при помощи сети Интернет?

Если хоть раз перед Вами стояла задача издания книги, то, очевидно, Вам знакомо такое понятие как литературный агент. Вдвойне приятно, если Вы пользовались его услугами. Лит.агент – это третья сторона издательского процесса: тот кто находит авторов, помогает им и приводит к издателю. В некоторых издательствах России есть даже ставка литературного агента – специального человека, занимающегося поиском интересных авторов, которые пишут и выпускают аудиокниги - детективы .

Литературные агенты бывают двух видов: первичные (продвигают ранее не печатавшиеся произведения) и вторичные или субагенты (представляют интересы авторов, чьи книги уже были изданы) Литературными агентами часто становятся люди близкие к издательскому бизнесу: бывшие сотрудники издательств и типографий, члены редакционных коллегий и тд. И поэтому, если Ваша книга показалась агенту интересной, то можно усмотреть в этом некоторый успех. Ведь, если рукопись заинтересовала литературного агента, то, скорей всего, она не останется без внимания издателя.

Не менее важным моментом в деятельности лит.агента является его заинтересованность в получении Вами как можно более выгодного контракта. Ведь зарплату он будет получать в процентах от суммы контракта. Вместе с тем работа с литературным агентом может быть омрачены следующими обстоятельствами (усложненная процедура взаимоотношений, низкие гоноры агентов и как следствие низкая эффективность и проч.) Все эти проблемы призван сгладить новый проект, открывшийся недавно в сети. Поговорим о нем чуть подробнее.



Как мы уже говорили, нельзя обойти вниманием появление в Интернет первого литературного агента он-лайн. Проект получил название народное издательство. И это не преувеличение. Отличительной особенностью издательства является отказ от авторитарной политики по отношению к автору. Представители издательства, в отличие от многих других компаний, не диктуют писателю, что и как нужно писать. Принимаются все предложения от авторов. Причем деятельность эта осуществляется на безвозмездной основе.

На сайте издательства для авторов предусмотрены несколько вариантов поведения. Первое, это заявка на продажу авторских прав. Вы заполняете анкету, вносите в нее личные данные, описание текста с примерами, выдержками из него. После модерации Ваше предложение о продаже прав на определенный срок поступит издателям. Второе, это публикация за счет собственных средств. Для этого потребуется заполнить форму «тендер» на сайте народного издательства, указав все полиграфические особенности требуемого издания. После чего Ваша заявка также будет доступна издательским компаниям, и они назначат свою цену за выпуск книги. Таким образом, у Вас появиться возможность сравнить цены различных типографий и издательств, выбрав для себя наиболее приемлемое предложение. Третье и последнее, это издание электронной книги . Для этих целей народное издательство вступило в партнерские отношения с различными промо-площадками по продвижению авторов. Адреса ред.коллегий, условия и требования публикации Вы сможете найти на сайте.

На сайте также можно заглянуть в раздел литература, где Вы найдете много нужной информации. Здесь можно найти книги по истории книгоиздания, практические рекомендации для автора желающего опубликовать книгу, законодательство российской федерации об авторском праве, полиграфический словарь и многое другое. Надеемся, что представленная информация ока