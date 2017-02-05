Летнее хобби с металлоискателем

Совсем скоро наступит долгожданное лето и в очередной раз многие из нас не будут знать, чем же можно заняться в эти короткие три месяца тела и солнца. На самом деле летних развлечений существует огромное количество, тебе только стоит составить их список, и постараться исполнить каждый из его пунктов.

Твой список летних развлечений может выглядеть примерно следующим образом:

- Пикник. Какое лето без пикника, без выезда на природу, без весёлой и дружной компании добрых друзей, без костра и шашлыка, без пива, купания и песен под гитару. Хотя пикник может быть тихим и степенным, с семьёй и детьми.

- Фотографии. Лето располагает к тому чтобы завести отдельную папку, куда будут скидываться с флешки все фотографии, на которых будут запечатлены самые весёлые, самые романтичные, самые безбашенные и даже экстремальные моменты твоего лета.

- Пляж. Какое лето без купания и плескания в озере, речке, заливе, море, океане? Если тебе скучно просто лежать и загорать на пляже, то можно купить металлоискатель и развлекать себя всё лето поиском пиратских сокровищ или потерянных металлических безделушек.

- Сотвори чего-нибудь. Лето бывает утомительным, и иногда даже немного грустным, особенно в те моменты, когда у друзей появляются свои неотложные дела. Одиночество, как правило сопровождается самыми яркими воспоминаниями и вот именно в этот момент их можно начинать записывать в мини-новеллы или в целый рассказ, из которого может получиться поэма или роман… Кто знает, возможно по осени выйдет бестселлер, автором которого будете именно вы.

- Поход. Согласитесь, отличная идея для лета – поход, лучше всего многодневный, в горы, где по ночам звёзды как на ладони, особенно если купить телескоп и не забыть прихватить его с собой. В Интернет-магазине «Приборы.ру» в продаже есть весьма миниатюрные телескопы, которые не займут много место в вашем рюкзаке. В поход, кстати, можно отправлять и вместе с друзьями, и вместе со своей второй половинкой, и в гордом одиночестве, самое главное, знать в какую сторону идти.

- Чему-то научиться. Например, танцевать, не известно, как это вам может пригодиться в жизни, но лето самое время, когда можно совершать просто позитивные поступки. Оттачивать своё танцевальное мастерство можно на дискотеках, в ночных клубах, на свадьбах и днях рождениях. Кстати, энергичный танец поможет вам поддерживать свою самую лучшую физическую форму.