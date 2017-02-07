Метод непроникающей глубокой склерэктомии

Среди хирургических методов лечения глаукомы особого внимания заслуживает непроникающая склерэктомия. Эта хирургическая операция была разработана в 1984 году на территории России, но за прошедшие десятилетия успела получить популярность даже за рубежом.

Что происходит во время операции?

Вмешательство данного типа проводят при открытоугольной глаукоме для того, чтобы восстановить отток внутриглазной жидкости. Во время операции удаляется наружная стенка шлеммова канала, закрывающая десцементова мембрана. Благодаря этому проницаемость трабекулярного канала увеличивается, в то время как передняя камера глаза остается нетронутой. Офтальмотонус приходит в норму за счет освобождения лимбального края, а это та зона, которая служит естественным оттоком для внутриглазной жидкости.

Непроникающая склерэктомия отличается от проникающей тем, что при первой разновидности операции проводится межслойная резекция склеры, и тонкий слой ее волокон остается нетронутым. При проникающей склерэктомии обнажается часть цилиарного тела, что обеспечивает доступ к капиллярам. Лоскут склеры при этом удаляется полностью.

Часто офтальмологи проводят эту операцию одновременно с имплантацией коллагеновых дренажей. Эта техника предотвращает образование рубцов на тканях, а, следовательно – со временем эффективность проделанной работы не уменьшается. Дополнительное повышение эффективности КГСЭ можно получить, если в процессе оперативного вмешательства использовать лазер.

Операция технически очень сложная. В данный момент проводятся исследования, которые должны упростить использование метода КГСЭ, а также обеспечить стимуляцию увеосклерального оттока и предотвратить образование рубцов. Внутриглазное давление после операции со временем восстанавливается.

Достоинства НГСЭ

Перечислим основные достоинства методики:

практически отсутствует риск возникновения инфекционных осложнений. Это связано с тем, что во время операции камера глазного яблока не вскрывается;

малая травматичность процедуры достигается за счет использования современных лазерных технологий;

после завершения вмешательства соблюдение постельного режима не требуется. Сама операция проводится в амбулаторных условиях, то есть после ее завершения человек может уйти домой;

послеоперационный период составляет всего лишь 1-2 дня;

нет риска возникновения катаракты в результате хирургического вмешательства;

с помощью этой процедуры можно вылечить глаукому на самых ранних этапах ее появления – до того, как болезнь затронет и изменит дренажную систему зрительного нерва и глаза.

Непроникающая глубокая склерэктомия – сложная операция, которая требует наличия специального оборудования и квалифицированного офтальмохирурга. В связи с этим,подобного рода операции редко делают где-либо еще, кроме региональных центров. Кроме того, проведение такой операции немало стоит. Избавиться от глаукомы на ранних ее этапах одним из наиболее эффективных методов можно только в хороших клиниках регионального уровня и для этого потребуется потратить довольно значительную сумму.

Источик: http://www.okomed.ru/ngse.html