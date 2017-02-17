Нежный образ прекрасной невесты

Твой лик волнующе прекрасен.

В ресницах светится слеза.

Свадьба... День которого ждут с таким трепетом и волнением. Молодожены нервничают и готовятся к самому важному дню в своей жизни, и особенно переживает невеста. Ведь каждой девушке хочется выглядеть принцессой, а уж в день собственной свадьбы, тем более. Так что свадебный макияж должен быть просто совершенен и особенным во всем.

Но как же создать себе неповторимый образ самой красивой женщины в мире, и еще раз влюбить в себя своего суженного?

На самом деле, идеи макияжа весьма многочисленны, и надо только определиться с тем, что подойдет лучше всего. Если вы не уверены в том, что сможете выбрать для себя идеальную «боевую раскраску», то обратитесь за помощью к профессиональному стилисту (laima-makeup.ru), ведь он отлично знает все тонкости и секреты создания идеального образа, который подчеркнет ваши выгодные стороны и будет идеально сочетаться с платьем и выбранным стилем, его помощь в этот день просто необходима. Но чтобы вам было легче ориентироваться в этом бескрайнем поле, ниже будут описаны некоторые наиболее интересные варианты.



Если хотите сразить всех наповал, то наилучшим способом будет создание ангельской внешности. Таким трюком любят приберегать в Италии.

Идеи макияжа для невесты

Женщине идет быть утонченной и нежной, нуждающейся в заботе, но при этом настоящей молодой принцессой, богиней красоты. Забудьте про агрессию и яркий сексуальный подтекст, и остановите свой выбор на мягких тонах, удачно подчеркивающих вашу молодость и изящество. Помимо светлых и легких тонов, просто необходимыми станут розовые румяна и розовый же блеск на губах.

Для ресниц, наилучшим образом подойдет коричневая тушь, которая может придать вашим глазам еще больше невинности. Ключевым определением подобного макияжа, помимо нежности, является и здоровье. Вы должны производить впечатление юной девушки, невинной, радующейся жизни и пышащей здоровьем. Перебирая идеи макияжа для свадьбы, обратите самое пристальное внимание именно на этот вариант.

Одно из самых действенных оружий любой женщины глаза, и не использовать их на свадьбе было бы верхом глупости. Если вы думаете, что у вас не выразительный взгляд, то вы просто не умеете грамотно его подчеркивать, а ведь это так легко! Все, что вам необходимо сделать, нанести весьма пикантный макияж в стиле 50 годов прошлого столетия. Этот макияж заключается нанесении стрелки на верхнее веко. Стрелка приводит к возникновению эффекта кошачьего глаза, и делает ваш взор настолько выразительным, что перед ним не в состоянии будет устоять никто. Естественно, успех необходимо закрепить использованием ровного тона светлого цвета, а также яркой помады.

Ели вы ищите идеи макияжа, которые смогут подчеркнуть ваш красивый загар и сделать образ еще более ярким и запоминающимся, то стоит использовать хайлайтер на верхнем и нижнем веке. На верхнем веке можно выполнить тонкую подводку, которая сможет сделать ваши глаза более изящными. Кроме того, используйте золотые тени и бронзовый тон. Довершат образ пушистые ресницы. Ну и напоследок используйте помаду с золотистыми нотками, которая сделает из вас самую настоящую красавицу, какой и должна быть невеста.