Обручальные кольца. Советы по выбору

Свадьба – событие, подготовка к которому должна быть предельно тщательной. Очень важна покупка праздничных нарядов для жениха и невесты и покупка обручальных колец. После свадебного торжества костюм и платье будут убраны в шкаф, а вот кольца Вы носить будете постоянно. Потому - то и нельзя покупать обручальные кольца в спешке, и какие попало.

Традиция говорит, что обручальные кольца покупает жених. Однако даже если он знает, какой размер кольца необходим его избраннице, ошибиться он все же может, так как при разных вариантах дизайна размеры могут тоже не совпасть. Так что самый лучший вариант – когда покупка колец будет совместной, в которой участвуют жених и невеста.

Как правило, в ювелирных магазинах обручальные кольца предлагаются наиболее популярных моделей, так что в поисках оригинальной модели Вам придется обойти не один магазин, или же заказать их у ювелира. Если Вы решили кольца заказывать, то лучше сделать это заблаговременно, чтобы потом Вы не столкнулись с неожиданными сюрпризами.

Было бы хорошо, если бы дизайн колец Вы обсудили со своей второй половинкой заранее. Если вы хотите, чтобы ваши кольца были абсолютно эксклюзивными - закажите на них гравировку. Она может быто внешней и создавать замысловатый орнамент или внутренней и хранить в секрете ваше пожелание друг другу или любимую фразу. Для жителей Санкт-Петербурга такую гравировку могут выплнить в Доме быта «Леда». Высокотехнологичное оборудование и профессионализм мастеров воплотят в жизнь любой ваш замысел, а подробнее о всех возможностях вы узнаете на страницах их сайта.

Кольца лучше всего мерить днем, так как ближе к вечеру пальцы могут немного опухнуть. Выбирайте то кольцо, которое бы сидело идеально на Вашей руке.

Берите во внимание то, что если Ваши пальцы длинной формы, то кольца будут на Вашей руке смотреться отлично почти всех моделей, а вот обладателям пальчиков коротких и пухлых наиболее подойдут небольшие изящные кольца, на которых могут быть гравировки или же камни продолговатой формы. Если же Ваша рука большого размера, то визуально уменьшить ее помогут кольца массивные с крупными камнями.

Очень важный при выборе колец момент – это то, насколько органично они впишутся в Ваш повседневный стиль одежды и образ жизни, ведь кольцо усыпанное камнями со свадебным платьем может сочетаться изумительно, но вот под спортивный стиль одежды, согласитесь, носить его нелепо.

