Обзор коллекции нижнего белья Roksana

Подбор нижнего белья играет роль в жизни женщины. Правильно подобранное нижнее украсит женщину, возродит угасающую страсть, разнообразит интимную жизнь.

Эротическое женское белье способно превратить женщину в роковую соблазнительницу. Увидев вторую половинку в шикарном нижнем белье мужчина не устоит перед чарами. Старания по подбору нижнего белья, с вашей стороны окупятся мужской верностью, преданностью и страстью.

Предлагаем Вам оценить разнообразие нижнего белья из Италии фирмы Mia-Mella в коллекции Roksana http://miamia.ru/collections/Roksana/9520/. Коллекция включает в себя гардероб привлекательной и сексуальной одежды, от сорочки и до полноценного костюма для вечернего времяпровождения и домашних дел.

Белье выполнено в классическом стиле. Материал искусственный шелк - 100% полиэстер. Белье мягкое и приятное на ощупь, прикосновение к нему оставляет приятные ощущения. Ношение нижнего белья из коллекции Roksana доставляет удовольствие, так как итальянский производитель уделил внимание качеству швов. Очаровательный дизайн из белых и красных цветов, подчеркивается окантовкой синего однотонного атласа на рукавах и по краям, вызывает ощущение свежести и притягивает к себе взор. Такое белье подходит для женщин с темным цветом кожи и темными волосами.

Классическая короткая сорочка на тонких бретельках, декорированная 2-х цветным бантиком подойдет для ночного отдыха, радуя женщину своей свежестью, а так же специальным покроем, который не стеснит Вас во сне. Сорочка подчеркнет достоинства Вашей фигуры, открывая привлекательные места взору любимого мужчины.

Комплект из топа и шорт, позволит провести романтический вечер в компании с любимым мужчиной, который не отведет от Вас взгляда, соблазнившись подчеркнутой сексуальностью. Топ и шорты подойдут для сна.

Обычно женщины занятые домашними делами используют непривлекательную одежду в виде старой бесформенной одежды, спортивного костюма. Избавьтесь от этих вещей и выберите комплект из блузы и брюк итальянского производителя Mia-Mella из коллекции Roksana, они заменят спортивный костюм для домашних дел, создадут Вам образ сексуальной и привлекательной женщины даже за домашними заботами.

Короткий халат, туника, классический длинный халат и длинная сорочка Mia-Mella – подойдут для вечернего туалета перед сном, после ванной.

Коллекция Roksana выбор женщины, которая разнообразит гардероб.