Огуречная диета для похудения

Скоро лето пора купальников и обнаженных животиков. Всем дамочкам хочется выглядеть в этот период сногсшибательно, а значит, самое время пробежаться по дачным грядкам. Искать там следует поспевшие огурцы идеальный продукт для диеты.

Секрет огурца заключается в его низкой калорийности (не более ста пятидесяти килокалорий) и большом содержании воды (около литра в килограмме).

Срок огуречной диеты не должен превышать пяти дней. Это быстрая диета для похудения.

Это обусловлено спецификой рациона, ведь по сути огуречная диета это больше разгрузка организма, чем сбалансированное питание. В период диеты не рекомендуется употреблять соль. Поэтому, чтобы придать блюдам пряность и аромат, можно заправлять их травами и лимонным соком.

Благодаря диете на огурцах можно очистить кишечник и наладить пищеварение, а благодаря мочегонному эффекту, которым обладают огурцы, избавиться от отеков. Ко всему прочему эти овощи обогащены калием и способствуют нормализации работы сердечно сосудистой системы. Как уже отмечалось, это вариант разгрузочного рациона. Исходя из этого, можно составить приблизительное меню на день.

Завтрак должен быть легким. Для начала выпейте стакан негазированной минеральной воды, а спустя четверть часа или чуть больше, съешьте сваренное вкрутую яйцо. Его можно также заменить тостом с сыром, овсяной кашей или обезжиренным творогом, но не более 200 грамм всего.

Для ланча, обеда и полдника необходимо приготовить салат из огурцов. На его приготовление требуется килограмм овощей. Огурцы следует крупно покрошить и добавить свежую зелень. Для заправки допускается использование не более двух ложек нежирного йогурта. Обеденный рацион можно разнообразить отварным куриным или говяжьим мясом, примерно 50 гр.

Один раз в день можно вместо огуречного салата приготовить суп «Таратор» или салат под названием «Дачный».

На ужин ограничьтесь яблоком или салатом из яблока и моркови. В качестве напитков допускаются вода или натуральный травяной чай.

Для приготовления супа «Таратор» нужно смешать мелконарезанные огурцы с измельченными грецкими орехами (пять-шесть штук) и свежей зеленью и добавить натертый чеснок. Заправляется салат йогуртом или кефиром.

Для салата «Дачный» потребуются сельдерей, огурцы, яйца и кефир или йогурт для заправки. Овощи следует измельчить, смешать и заправить по вкусу.

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