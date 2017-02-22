Омолаживающая маска с компонентом Спирулина Splatensis

Вопрос омоложения кожных покровов волнует большинство женщин уже после тридцатилетнего возраста. Лишний вес, нерациональное питание, неблагоприятная экологическая обстановка и излишняя эмоциональность приводят к ухудшению здоровье организма. Все это выражается появлением морщин, а также искажением контуров овала лица.

Соблюдение режима дня и выполнение специального комплекса гимнастических упражнений помогает только до определенного периода. Спастись от преждевременного увядания кожи, которое особенно заметно в области лица и шеи, можно только путем применения эффективных косметологических препаратов. Сегодня есть возможность приобрести различные средства, которые отличаются составом и стоимостью.

Специалисты-косметологи советуют обратить внимание на продукцию, содержащую миниатюрную водоросль Спирулина Splatensis. Этот биологический компонент способен устранять витаминно-минеральную недостаточность организма, а также повышать его защитные функции. Крошечное водное растение не подвергается никаким заболеваниям. Ученые предполагают, что этот представитель флоры существует около 500 миллионов лет.

Маска для омоложения кожи Спирулина Splatensis оказывает комплексную поддержку человеческого организма. Уникальное растение представляет собой настоящую кладовую витаминных компонентов, аминокислот и микроэлементов. По вместимости питательных веществ оно не может сравниться ни с одним биологическим объектом. Водоросль содержит линоленовую кислоту, а также высококачественные белковые соединения.

Представитель водного мира отличается от других растений очень мощным витаминным и минеральным комплексом. Он способен возвратить упругость и эластичность проблемным участкам кожи, которым не помогают популярные косметические средства. Препараты, основой которых является это вещество, используются не только в виде наружных косметологических масок. Диетологи рекомендуют принимать биологически активные добавки вместе с едой. Это значительно улучшает усвоение пищи и устраняет накопившиеся в организме токсины или шлаковые отложения.

Омолаживающие маски в готовом виде можно приобрести в интернет-магазине по доступной стоимости. При необходимости эффективное косметологическое средство можно приготовить самостоятельно, используя для этого порошок водоросли, воду, оливковое масло и несколько капель лимонного сока.