http://www.teleshko.com/

Вы - начинающий предприниматель, а может быть уже опытный бизнесмен, возможно юрист или сетевик, деловая женщина или робкий парнишка? Это не столь важно, если Вам необходимо создать команду успешных людей для любой цели. Все, что Вы хотите предложить, продать, о чем рассказать или посоветовать, - это все предусматривает правильное общение с потенциальным клиентом, минимальные знания психологии и желание стать более коммуникабельным.

В видео Вы сможете почерпнуть основы общения с клиентом, научиться понимать человека с полу-слова, чтобы вовремя помочь ему принять решение, а также зря не тратить время на тех, кому Ваш продукт (услуга) неинтересны.

Смотрите, обучайтесь, практикуйте!

http://www.teleshko.com/