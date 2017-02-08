Пасхальные яйца в тонких колечках(нарядно, оригинально и очень удобно)
Не совсем обычный способ украшения яиц для праздничного стола в Светлый праздник на Пасху.
Сделать яйца красочными можно с помощью трудоемких, длительных процессов, например, кропотливо обертывая в своеобразные маленькие чехлы, используя плетение бисером или вышивку.
Существуют еще более сложные варианты: замена на сделанные из драгоценных камней и металлов. Настоящие произведения искусства. Всем известны, так называемые «Яйца Фаберже», народные «писанки», которые находятся в музеях.
Однако чаще традиционные украшения становятся одновременно и угощением в праздничный день.
«Пищевые», «съедобные» способы нанесения рисунка на яичную скорлупу тоже весьма разнообразны.
Некоторые хозяйки привязывают к яйцам нитками ажурные листья, к примеру, петрушки. Порой просто старательно обматывают их нитками, белыми или разноцветными. Отваривают в луковой шелухе, красят свеклой, смородиной, огородной «зеленью», наносят рисунок вручную.
Другие, занятые на работе и в быту более плотно, пользуются готовыми пищевыми красителями из магазина, а также последними предложениями в данной сфере красочными пленками из целлофана.
Такие пленки весьма удобны и практичны.
Их надевают на уже сваренные вкрутую куриные яйца и осторожно на большой столовой ложке или половнике опускают в крутой кипяток. Кастрюля стоит на небольшом огне. Тонкая пленка с нанесенным на нее рисунком моментально уменьшается в диаметре и накрепко «приклеивается» к яйцу. Также осторожно, соблюдая меры безопасности, яйцо достают и охлаждают на воздухе или струей холодной воды.
Весь процесс занимает считанные минуты.
Единственным, однако, существенным, недостатком такого способа украшения является трудность при дальнейшем использовании в качестве готового угощения. Пленка прилипает к скорлупе так крепко, что практически составляет с ней единое целое.
Оболочка очень плотная. Поэтому достать «съедобную начинку» из середины становится не так-то легко. Порой приходится даже использовать ножницы.
Можно упростить задачу.
Сохраняем удобную технологию, с использованием пленки, которая позволяет быстро и с минимальными затратами времени и средств поставить на праздничный стол традиционное блюдо.
Добавляем к ней новую идею.
Выбираем при покупке пленки рисунок с орнаментов, который можно при желании визуально разделить на части.
Затем нарезаем пленку на отдельные колечки, любой произвольной ширины и надеваем их на яйца точно также, как надевали раньше целые «чехлы». Аналогично опускаем в кипяток и охлаждаем.
Задача выполнена:
1. Яйца нарядно украшены.
2. Времени затрачено мало.
3. Скорлупа снимается быстро и без усилий даже детьми.
Пусть ваша жизнь протекает легко, а все вопросы решаются также быстро!
Хороших праздников!