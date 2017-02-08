Пасхальные яйца в тонких колечках(нарядно, оригинально и очень удобно)

Не совсем обычный способ украшения яиц для праздничного стола в Светлый праздник на Пасху.

Сделать яйца красочными можно с помощью трудоемких, длительных процессов, например, кропотливо обертывая в своеобразные маленькие чехлы, используя плетение бисером или вышивку.

Существуют еще более сложные варианты: замена на сделанные из драгоценных камней и металлов. Настоящие произведения искусства. Всем известны, так называемые «Яйца Фаберже», народные «писанки», которые находятся в музеях.

Однако чаще традиционные украшения становятся одновременно и угощением в праздничный день.

«Пищевые», «съедобные» способы нанесения рисунка на яичную скорлупу тоже весьма разнообразны.

Некоторые хозяйки привязывают к яйцам нитками ажурные листья, к примеру, петрушки. Порой просто старательно обматывают их нитками, белыми или разноцветными. Отваривают в луковой шелухе, красят свеклой, смородиной, огородной «зеленью», наносят рисунок вручную.

Другие, занятые на работе и в быту более плотно, пользуются готовыми пищевыми красителями из магазина, а также последними предложениями в данной сфере красочными пленками из целлофана.

Такие пленки весьма удобны и практичны.

Их надевают на уже сваренные вкрутую куриные яйца и осторожно на большой столовой ложке или половнике опускают в крутой кипяток. Кастрюля стоит на небольшом огне. Тонкая пленка с нанесенным на нее рисунком моментально уменьшается в диаметре и накрепко «приклеивается» к яйцу. Также осторожно, соблюдая меры безопасности, яйцо достают и охлаждают на воздухе или струей холодной воды.

Весь процесс занимает считанные минуты.

Единственным, однако, существенным, недостатком такого способа украшения является трудность при дальнейшем использовании в качестве готового угощения. Пленка прилипает к скорлупе так крепко, что практически составляет с ней единое целое.

Оболочка очень плотная. Поэтому достать «съедобную начинку» из середины становится не так-то легко. Порой приходится даже использовать ножницы.

Можно упростить задачу.

Сохраняем удобную технологию, с использованием пленки, которая позволяет быстро и с минимальными затратами времени и средств поставить на праздничный стол традиционное блюдо.

Добавляем к ней новую идею.

Выбираем при покупке пленки рисунок с орнаментов, который можно при желании визуально разделить на части.

Затем нарезаем пленку на отдельные колечки, любой произвольной ширины и надеваем их на яйца точно также, как надевали раньше целые «чехлы». Аналогично опускаем в кипяток и охлаждаем.

Задача выполнена:

1. Яйца нарядно украшены.

2. Времени затрачено мало.

3. Скорлупа снимается быстро и без усилий даже детьми.

Пусть ваша жизнь протекает легко, а все вопросы решаются также быстро!

Хороших праздников!