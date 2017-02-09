Продажи некоторых марок часов в Москве и области показали рост в июне.

Экономический кризис, проникший практически во все сферы бизнеса России, начал понемногу отступать. На сегодняшний день заметен значительный рост продаж на рынке роскоши (наручные часы, ювелирные украшения, дизайнерские сувениры, интерьерный декор).

Ведущие аналитики отмечают, что отличный потенциал продаж показали в начале июня некоторые швейцарские часы в Москве. Жители мегаполиса вновь возвращаются к привычным покупкам, считая, что купить швейцарские наручные изделия – это сделать выгодную инвестицию в карьерный рост. Также, приобретение брендовой продукции благосклонно влияет на успех в бизнесе и личную уверенность.

Если говорить о надежных, точных наручных часах, проданных в Москве и области в конце весны – начале лета, то можно заметить любопытный факт: сегодня дорогие марки более востребованы, чем до кризиса. Видимо, платежеспособность населения растет, а с ней поднимается и желание выглядеть безупречно, стильно, авторитетно.

ТОП-5 часовых брендов, популярных в России летом 2016 года:

• Frederique Constant – респектабельные швейцарские часы. Фредерик Констант – воплощение идеального европейского стиля: выдержанного и лаконичного. Безоговорочная точность хода, практичный функционал и сдержанная цветовая палитра пришлась по душе состоятельным бизнесменам и популярным российским политикам. Наручные аксессуары Frederique Constant наполняют деловой образ мужчины шармом и индивидуальностью.

Изделия с элементами скелетона, фазами Луны и ретроградным календарем прекрасно подходят под строгий костюм и считаются отличным статусным аксессуаром, свидетельствующем о высоком доходе обладателя и его эстетически тонком вкусе.

• CX Swiss Military – швейцарская марка, заслужившая мировое призвание благодаря уникальному дизайну. Симбиоз классики и спорта, используемый в оформлении функциональных наручных устройств, выбирают для себя энергичные, амбициозные мужчины. Изделия CX Swiss Military буквально излучают мужественность и идеально подходят активным представителям сильного пола, проводящим большую часть времени в рабочих командировках, поездках и перелетах.

• Orient – высокоточные японские часы средней ценовой категории. Несмотря на более бюджетную стоимость, модели Ориент абсолютно не уступают в качестве швейцарским брендам. Дизайн наручных аксессуаров Orient позволяет носить их как с официальным дресс-кодом, так и с одеждой в стиле кэжуал. Интернет магазин часов www.svstime.ru считает, что именно из-за универсальности внешнего вида, москвичам так полюбились многофункциональные, надежные и точные аксессуары Made in Japan.

• Восток часы Komandirskie. Нельзя не отметить, что и российские часы становятся все популярней. Легендарный отечественный производитель смог заинтересовать жителей Москвы новой коллекцией, выполненной в лучших традициях Восточной Европы. Теперь снова мужчины всех возрастов следят за обновлениями любимых наручных устройств, обсуждают каждую деталь инновационных моделей и восхищаются точностью механики с автоподзаводом.

• Versace – женские часы Swiss Made. Уникальный дизайн изящных изделий Версаче уже давно узнаваем. Золотистые элементы, ювелирные камни, греческий орнамент и логотип в виде головы Медузы Горгоны – прерогатива роковых женщин и уверенных деловых дам. Роскошные наручные часы украшают запястья самодостаточных московских леди, решивших побаловать себя в июне нынешнего года.

Точный ход и безукоризненное исполнение швейцарских, японских, российских наручных часов заставили забыть о кризисе, и позволили россиянам вновь окунуться в безграничный мир покупок.