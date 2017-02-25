Разнообразная и многогранная печать на сувенирах

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой выбора подарков. Всегда при выборе подарка хочется, чтоб он был особенным, запоминающимся, не похожим на подарки других гостей. Оптимальным выходом здесь может стать печать на сувенирах. Такой подарок можно подарить на свадьбу, день рождения, новый год, рождество, восьмое марта, также на очень особенные случаи – годовщина совместной жизни, пополнение в семье, творческий юбилей и т.п. Поэтому фотоцентры города предлагают большой ассортимент сувенирной продукции с печатью.

Что может предложить фотоцентр:

Качественные изделия по низким ценам;

Оригинальные изделия с дизайнерским оформлением;

Современные методы и технологии при изготовлении сувениров;

Профессиональное изготовление сувенирной продукции;

Широкий выбор носителей и изображений для печати.

В штатах фотоцентров числятся только квалифицированные сотрудники, которые специализируются в данной области. Поэтому они всегда подскажут и помогут в решении вопросов по изготовлении сувениров с печатью.

Что можно использовать в качестве носителей для печати на сувенирных изделиях?

Здесь человеческой фантазии нет пределов! Поэтому на любой предмет можно нанести красивое изображение и использовать его в качестве сувенира.

Зачастую для создания сувениров с печатью используют:

Календари;

Чашки (стаканы), тарелки, блюдца;

Подушки;

Ручки (карандаши);

Настольные принадлежности (пеналы, ластики, флешки, подстругачки, подставки);

Папки;

Чехлы для телефонов;

Фотоальбомы;

Поздравительные открытки.

Что нужно сделать, если необходимо сделать заказ?

На самом деле сложностей при заказах нет. Достаточно просто лишь созвониться с администраторами сайта или оставить заявку по интернету. При заказе важно уточнить тип носителя, изображения, желаемый срок заказа, также условия доставки и оплаты.

Доставка осуществляется по всему городу, при желании, клиент сам может забрать заказанную им вещь. Оплата производится либо наличными средствами, либо на банковский счёт.

От чего зависит срок изготовления сувенирных изделий?

Срок изготовления сувенира зависит от сложности изображения, и от сложности технологии нанесения изображения. Также от габарита самого носителя. Но, не смотря на эти нюансы, специалисты фотоцентров стараются всё делать в самые короткие сроки.

Если вам дороги ваши близкие люди, сделайте им оригинальный подарок!