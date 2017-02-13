Что такое реставрация зубов.

Под термином «реставрация зубов» стоматологи подразумевают комплекс процедур, целью которых является улучшение внешнего вида зубных рядов. Для этого по желанию пациентов исправляются такие дефекты, как отклонение зубов от «нормального» положения, их сколы, разрушения в результате травм, болезней или естественных возрастных изменений, наличие заметных щелей между зубами и т.д. Стоматологи могут также изменить цвет одного или нескольких зубов, чтобы они не выделялись на фоне соседних. Такая процедура носит название «реставрация цвета зубов».

Незначительное отличие одного или нескольких зубов по цвету от других, как правило, не доставляет дискомфорта подавляющему большинству людей. Но если такое отличие уже становится заметным, бросается в глаза, это может доставлять серьезные проблемы. Люди стесняются улыбаться, у них возникают трудности в общении. Поэтому лучше обратиться к стоматологам, в «арсенале» у которых много средств для исправления цвета зубов. Такие процедуры проводятся быстро и безболезненно, да и по цене доступны практически всем пациентам. Но, конечно, заниматься такой работой должны квалифицированные, опытные специалисты. Например, сотрудники клиники КамилДент.

Какие услуги можно получить в нашей стоматологической клинике.

КамилДент находится по адресу: город Казань, улица Чистопольская, дом 75. У нас работают высокопрофессиональные специалисты, есть современное зубоврачебное оборудование, эффективные анестезирующие средства. Наших пациентов мы безболезненно избавим от кариеса, пульпита, заболеваний пародонта, восстановим частично разрушившиеся зубы, исправим прикус, изготовим и поставим коронки. При необходимости, можем удалить «безнадежный» зуб (разумеется, также с эффективной анестезией) и впоследствии заменить его протезом на имплантате. В перечне наших услуг также реставрация цвета зубов. Более подробную информацию о нас вы можете получить, посетив сайт kamildent.ru.

Стоимость наших услуг при неизменно высоком качестве вполне доступная, к тому же, некоторым категориям пациентов мы предоставляем скидки. Отношение к каждому посетителю вежливое и доброжелательное. Специалисты КамилДент ответят на любые ваши вопросы, дадут полезные советы, помогут вам сохранить зубы крепкими и здоровыми! Записывайтесь на прием и приходите.